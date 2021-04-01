Клип азербайджанки среди самых просматриваемых в Топ-10 "Евровидения" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Видеоклип на песню Mata Hari представительницы Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" Самиры Эфенди (сценический псевдоним Efendi) вошел в Топ-10 самых просматриваемых видеороликов за март на официальном канале конкурса в YouTube, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта.

Клип Mata Hari занял 4 место в Топ-10. На первом месте сербская группа Hurricane с песней Loco Loco, на втором – представительница России на "Евровидении-2021" Manizha с композицией Russian Woman, на третьем месте – группа Little Big, которая была выдвинута от России на песенный конкурс "Евровидение-2020" с песней Uno.

Отметим, что в Топ-10 вошли клипы как участников конкурса текущего года, так и клипы прошлых лет.

Презентация клипа Mata Hari состоялась 15 марта. На данный момент количество просмотров клипа Самиры Эфенди приближается к 2,5 миллиона.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2021" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды). Отметим, что конкурс "Евровидение-2020", запланированный на 12-16 мая 2020 года, был отменен из-за пандемии коронавируса (COVID-19). Самира Эфенди на конкурсе должна была выступать с песней Cleopatra. Позже организаторы сообщили, что страны-участницы по своему усмотрению могут заменить или оставить своих представителей на конкурсе в 2021 году, однако выступать они должны будут уже с новыми композициями.

На "Евровидении-2021" Самира Эфенди выступит во второй части первого полуфинала конкурса под номером 14.

(Автор: Джани Бабаева)