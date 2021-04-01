Клип азербайджанки среди самых просматриваемых в Топ-10 "Евровидения" (ВИДЕО)

Интересное 1 апреля 2021 11:30 (UTC+04:00)
Клип азербайджанки среди самых просматриваемых в Топ-10 "Евровидения" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Видеоклип на песню Mata Hari представительницы Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" Самиры Эфенди (сценический псевдоним Efendi) вошел в Топ-10 самых просматриваемых видеороликов за март на официальном канале конкурса в YouTube, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта.

Клип Mata Hari занял 4 место в Топ-10. На первом месте сербская группа Hurricane с песней Loco Loco, на втором – представительница России на "Евровидении-2021" Manizha с композицией Russian Woman, на третьем месте – группа Little Big, которая была выдвинута от России на песенный конкурс "Евровидение-2020" с песней Uno.

Отметим, что в Топ-10 вошли клипы как участников конкурса текущего года, так и клипы прошлых лет.

Презентация клипа Mata Hari состоялась 15 марта. На данный момент количество просмотров клипа Самиры Эфенди приближается к 2,5 миллиона.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2021" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды). Отметим, что конкурс "Евровидение-2020", запланированный на 12-16 мая 2020 года, был отменен из-за пандемии коронавируса (COVID-19). Самира Эфенди на конкурсе должна была выступать с песней Cleopatra. Позже организаторы сообщили, что страны-участницы по своему усмотрению могут заменить или оставить своих представителей на конкурсе в 2021 году, однако выступать они должны будут уже с новыми композициями.

На "Евровидении-2021" Самира Эфенди выступит во второй части первого полуфинала конкурса под номером 14.

(Автор: Джани Бабаева)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Филиал КННКИ в Туркменистане объявляет тендер на надзорные услуги по геологическим операциям
Филиал КННКИ в Туркменистане объявляет тендер на надзорные услуги по геологическим операциям
ООО «Bakubus» купит запчасти для автобусов
ООО «Bakubus» купит запчасти для автобусов
Туркменский госконцерн объявил тендер на закупку оборудования
Туркменский госконцерн объявил тендер на закупку оборудования
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
МИД Азербайджана о поездках в Турцию по биометрическому удостоверению личности Общество 11:41
Перевалка через порты Турции продовольственных грузов превысила 1,4 млн тонн Турция 11:31
Клип азербайджанки среди самых просматриваемых в Топ-10 "Евровидения" (ВИДЕО) Интересное 11:30
Долевое участие ЕС в общем импорте Азербайджана превышает 20% Бизнес 11:23
Доля Android на рынке операционных систем Азербайджана незначительно сократилась ИКТ 11:21
Туркменистан и Россия продолжают обсуждать вопросы развития сотрудничества Бизнес 11:14
Международный Банк Азербайджана продлил кампанию “Yaz fürsəti” Экономика 11:14
ВБ о прогнозе роста сельхозсектора Азербайджана на ближайшие годы Финансы 11:14
Антиукраинский демарш Армении - серьезная попытка подорвать авторитет ОБСЕ Политика 11:03
Цистит - актуальная проблема весеннего сезона Общество 11:00
Оральная регидратационная терапия при диарее Общество 11:00
Chrome остается самым популярным браузером в Азербайджане ИКТ 11:00
Через турецкий порт Botaş перевезено около 2 млн тонн грузов Турция 10:58
Храм или барометр – все об азербайджанском театре в виртуальном пространстве (ВИДЕО) Культура 10:55
Глава МИД Азербайджана отбыл в Москву Политика 10:54
В Грузии с 1 апреля снимается ряд ограничений Грузия 10:54
В Абшеронском районе будут построены новые школы и учебные корпуса Общество 10:52
До 2024 г. ряд категорий граждан в Азербайджане сможет пользоваться услугами ОМС бесплатно - Агентство Общество 10:46
Назван объём отгрузки нефти с АЧГ через терминал Джейхан в I квартале 2021 г. Энергетика 10:46
В Азербайджане стартовала кампания по посадке деревьев «Зеленый марафон» (ФОТО) Общество 10:36
Объем перевалки грузов в турецком порту Амбарли превысил 3 млн тонн Турция 10:23
Товарооборот между Турцией и Казахстаном за 2 месяца превысил $475 млн Турция 10:18
Объем перевалки грузов в турецком порту Алиага превысил 8 млн тонн Турция 10:17
Грузия сократила поставки химпродуктов из Турции Турция 10:15
Нефть коррекционно дорожает в ожидании новостей от ОПЕК+ Энергетика 10:13
Стоимость азербайджанской нефти превышает $64 за баррель Финансы 10:12
Драгметаллы в Азербайджане вновь дорожают Финансы 10:08
В Туркменистане стартовал международный форум "Мухаммед Байрам хан Туркмен и традиции гуманизма, патриотизма и мужества туркменского народа" Туркменистан 10:07
Турция увеличила экспорт автомобилей в Узбекистан Турция 10:01
С сегодняшнего дня ОМС охватит все население Азербайджана Общество 09:53
Евро и лира подорожали к манату Финансы 09:48
АФФА обратится в ФИФА в связи с провокацией армян на матче с Румынией Общество 09:34
С сегодняшнего дня граждане Азербайджана смогут посещать Турцию по удостоверениям личности Политика 09:30
Рафиг Бабаев – машина не завелась, такси не остановилось, и он спустился в метро… Рок судьбы! (ВИДЕО, ФОТО) Культура 09:30
В КНДР не выявили ни одного случая COVID-19 Другие страны 09:25
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на севере Японии Другие страны 08:55
Байден заявил, что в США вакцинировали от COVID-19 почти 75% граждан старше 65 лет США 08:39
Решения турецкой ИТ-компании могут быть интегрированы в банковский сектор Азербайджана Экономика 08:21
Четыре человека погибли при стрельбе в Калифорнии США 08:14
За сутки в Казахстане выявлены 1873 заболевших коронавирусом Казахстан 07:55
В Иране было произведено около 180 тыс. тонн форели за год Экономика 07:40
Экономика Грузии вырастет на четыре процента в 2021 году - Всемирный банк Грузия 07:30
Цена газа в Европе выросла до максимума за 7 недель Европа 07:03
Основатель Twitter протестировал аналогичный Clubhouse сервис Spaces В мире 06:28
ВМС США заключили с Boeing соглашение на поставку 11 самолетов P-8A Poseidon США 06:02
На заводе Johnson & Johnson в США испортили 15 млн доз вакцины от коронавируса Другие страны 05:29
Байден представил план модернизации инфраструктуры и развития рынка труда США США 05:05
Microsoft поставит ВС США очки смешанной реальности на сумму $22 млрд США 04:34
Пользователи в США и Канаде сообщают о сбоях в работе Netflix США 04:15
Совбез ООН призвал скорее провести выборы в Сомали Другие страны 03:54
США планируют отменить введенные Трампом санкции против МУС США 03:37
Зариф заявил, что благодаря ядерной сделке Иран улучшил отношения с Россией Ядерная программа 03:16
Белый дом заявил, что обзор политики США в отношении КНДР находится на финальной стадии США 02:55
Контейнеровоз Ever Given задержат до окончания расследования Другие страны 02:31
В Хорватии ограничили пересечение государственных границ Европа 02:12
Бразильский регулятор одобрил вакцину Janssen для экстренного применения Другие страны 01:47
Потери от блокировки Суэцкого канала могут составить около $1 млрд Другие страны 01:23
В Бразилии обнаружили разновидность коронавируса, похожую на южноафриканскую Другие страны 00:57
В ООН заявили, что ситуация в Мьянме может перерасти в гражданскую войну Другие страны 00:38
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3 млн человек Турция 00:19
НАТО выполняет свои обязательства, поддерживая стремление Грузии к членству в альянсе Грузия 31 марта 23:59
Швейцария выделит Грузии $10 млн для развития сельского хозяйства Грузия 31 марта 23:45
Макрон объявил о расширении действия карантина на все регионы Франции Европа 31 марта 23:39
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах Политика 31 марта 23:33
Президент Ильхам Алиев: Армения по сей день не предоставляет нам карт минирования Политика 31 марта 23:31
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что на Саммите, который пройдет в Турции, все мы будем участвовать вживую Политика 31 марта 23:28
Президент Ильхам Алиев: Зангезур, являющийся древней азербайджанской землей, теперь будет играть роль соединения тюркского мира Политика 31 марта 23:25
Президент Ильхам Алиев: Вывод в свое время Зангезура из состава Азербайджана и присоединение его к Армении означали географическое расчленение тюркского мира Политика 31 марта 23:23
Президент Ильхам Алиев: При желании мы спокойно могли бы войти на территорию Армении Политика 31 марта 23:20
Президент Ильхам Алиев выразил глубокую признательность Турции и ее Президенту Эрдогану за поддержку Политика 31 марта 23:16
Президент Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт урегулирован Политика 31 марта 23:11
Президент Ильхам Алиев: Здание так называемого парламента так называемой «Нагорно-Карабахской республики» будет уничтожено Политика 31 марта 23:09
Президент Ильхам Алиев: Самый серьезный ответ был дан Армении на поле боя Политика 31 марта 23:05
Германия разочарована победой Азербайджана в Отечественной войне – депутат Политика 31 марта 23:01
Президент Ильхам Алиев: Если бы на Армению было оказано серьезное давление из-за оккупации, то вопрос давно мог найти свое решение мирным путем Политика 31 марта 22:59
Президент Ильхам Алиев: Международные организации постоянно поддерживали позицию Азербайджана Политика 31 марта 22:56
Президент Ильхам Алиев: В конце нынешнего года Азербайджан передаст председательство в Тюркском совете братской Турции Политика 31 марта 22:52
Сельджук Байрактар прибыл в Азербайджан (ФОТО) Политика 31 марта 22:50
Председатель ГА ООН совершит визит в Азербайджан Политика 31 марта 22:49
Популярные актеры в проекте «Unutmayaq!» – посвящается Дню геноцида азербайджанцев (ФОТО/ВИДЕО) Социум 31 марта 22:28
Минфин США исключил две итальянские компании из санкционного списка по Венесуэле США 31 марта 22:12
Состоялось очередное заседание Оперштаба при Кабмине Азербайджана Политика 31 марта 21:55
Туркменистан развивает свой потенциал для борьбы со вспышками инфекционных заболеваний Туркменистан 31 марта 21:48
В России будет открыт иранский Дом инноваций и экспорта технологий Экономика 31 марта 21:45
Более 509 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 31 марта 21:38
Свыше 12% в портфеле Исполнительного кредитного агентства Азербайджана занимают кредиты групп заемщиков Финансы 31 марта 21:29
ОПЕК подтвердил понижение оценки по росту спроса на нефть в 2021 году Энергетика 31 марта 21:25
Moody`s повысил прогноз банковской системы Азербайджана на «стабильный» Финансы 31 марта 21:21
Президент Турции принял заместителя премьер-министра Азербайджана Политика 31 марта 21:13
К 2023 г. соотношение госдолга Азербайджана к ВВП постепенно сократится – Всемирный банк Финансы 31 марта 21:11
В АЖД ожидается повышение экономической эффективности текущих инвестпроектов Транспорт 31 марта 21:05
Министр финансов Грузии Иване Мачавариани объявил об отставке Грузия 31 марта 21:00
Чту память жертв геноцида азербайджанцев 31 Марта – Фахреддин Алтун Общество 31 марта 20:59
ВОЗ содействует подготовке Туркменистана к распространению COVID-19 Туркменистан 31 марта 20:34
В Азербайджане изменилась классификация расходов бюджета в связи с пенсионным обеспечением инвалидов войны Экономика 31 марта 20:19
Филиал КННКИ в Туркменистане объявляет тендер на надзорные услуги по геологическим операциям Тендеры 31 марта 20:14
Азербайджан нарастил экспорт хурмы Бизнес 31 марта 20:08
ООО «Bakubus» купит запчасти для автобусов Тендеры 31 марта 19:57
Информация о том, что армянские позиции на границе с Лачинским районом окружены, безосновательна – Минобороны Азербайджана Политика 31 марта 19:49
В двух городах в Карабахе будут построены Центры DOST – глава агентства в авторском проекте «Актуально с Сахилем Керимли» Экономика 31 марта 19:32
Все новости