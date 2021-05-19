Самира Эфенди представит Азербайджан во второй части финала "Евровидения" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2021" прошел во вторник, 18 мая, сообщает Trend Life.

За путевку в финал боролись представители 16 стран. Представительница Азербайджана Самира Эфенди (сценический псевдоним – Efendi) выступила с песней "Mata Hari" и прошла в финал конкурса. Согласно жеребьевке, которая состоялась в ходе пресс-конференции после полуфинала, Самира Эфенди выступит во второй части финала.

Напомним, что песня "Mata Hari" написана и спродюсирована голландским трио – Эми ван дер Велом, Люком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном. В песне звучат азербайджанские национальные музыкальные инструменты – зурна и нагара, а также этнические мотивы на основе мелодии азербайджанского народного танца "Яллы". Также в ней звучит фраза на азербайджанском языке: Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mə". Сценический наряд Самиры Эфенди создал всемирно известный азербайджанский дизайнер Руфат Исмаил.

Глашатаи от Азербайджана – победители "Евровидения-2011" Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал. Ведущие на канале ITV - Мурад Ариф и Усния Магеррамова.

Второй полуфинал и финал конкурса состоятся 20 и 22 мая соответственно.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)