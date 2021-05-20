Выступление Cамиры Эфенди стало одним их самых популярных на YouTube-канале "Евровидения" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Видеозапись выступления азербайджанской певицы Самиры Эфенди в первом полуфинале международного конкурса "Евровидение 2021" стало одним из самых популярных на YouTube-канале конкурса, сообщает Trend Life. На данный момент его посмотрело около 2, 2 миллиона пользователей.

Представительница Азербайджана Самира Эфенди (Efendi) выступает с песней "Mata Hari", которая написана трио – Эми ван дер Велом, Люком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном (Нидерланды). В песне звучат азербайджанские национальные музыкальные инструменты – зурна и нагара, а также этнические мотивы на основе мелодии азербайджанского народного танца "Яллы". Наряду с этим звучит фраза на азербайджанском языке: "Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən".

На первом месте по популярности представительница России Манижа с более 5,5 миллионами просмотров, на втором - выступление украинской электро-фолк-группы Go_A, набравшей к этому времени около 4 миллиона просмотров.

65-й юбилейный международный конкурс песни "Евровидение" проходит в Rotterdam Ahoy, в Роттердаме (Нидерланды). Слоган конкурса - Open Up (с англ. - Откройся). Логотип - лучи в виде флагов стран идут от своих столиц до центра, которым является Роттердам. Длина и порядок флага на конкретном луче зависит от дальности и расположения столицы до Роттердама. В этом году принимает участие 39 страны. Традиционно от каждого полуфинала в финал выходит по десять исполнителей, к которым в финале присоединяться представители Великобритании, Испании, Германии, Италии, Франции и страны – хозяйки Нидерланды.

Первыми финалистами являются представители - Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Второй полуфинал и финал конкурса состоятся 20 и 22 мая, соответственно.

(Автор: Вугар Иманов)