Летний рок-н-ролл в жарком Баку - авось станет прохладнее… (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического музыкального театра представил интересный видеоролик "Рок-н-ролл", показывающий, что и в период пандемии модно и нужно творить, а не "ждать у моря погоды", сообщает Trend Life.

Артистам нужна сцена, и без творчества жизнь очень скучна и неинтересна, особенно для молодежи. Молодежь решила "зажечь" в жарком Баку ветерком рок-н-ролла, авось станет прохладнее…

В работе над видеороликом принял участие весь коллектив театра - от декораторов и костюмеров до гримеров и осветителей. Постановщиками танцев стали молодые артисты балетной труппы театра Кямран Гасанов и Айнура Аскерова. В проекте также приняли участие Рабия Алиева, Эльвира Азизова, Сюсан Оруджова, Мухаммед Абдуллаев и Эльмаддин Дадашов. Режиссер-постановщик - Альвин Махмудов, музыкальное оформление – Азер Магеррамов.

Кстати, рок-н-ролл (в переводе с rock and roll или rock 'n' roll - качайся и крутись). Рок-н-ролл буквально взбудоражил молодежь Америки в середине 50-х годов прошлого столетия, когда юноши и девушки подпевали популярным певцам и "зажигали" на танцполах, а затем и весь мир. Этот жанр сформировался из комбинации элементов афроамериканских и "белых" жанров, таких как ритм-н-блюз и кантри. Стиль белых исполнителей получил также название рокабилли. Несмотря на то, что элементы рок-н-ролла можно услышать в блюзовых записях 1920-х годов и в записях кантри 1930-х, жанр не получал своего названия до 1954 года. Отличительные черты - это четкий ритм, быстрый темп, раскованность исполнения. Традиционными инструментами являются электрогитара, контрабас, ударные, фортепиано и саксофон.

(Автор: Вугар Иманов)