Нераспечатанную игру Legend of Zelda 1987 года продали за $870 тысяч
Нераспечатанную игру Legend of Zelda 1987 года продали на аукционе Heritage Auctions в Далласе за $870 тысяч, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Аукционный дом отметил, что на торги была выставлена редкая версия, выпущенная ограниченным тиражом в течение нескольких месяцев.
Цена покупки Legend of Zelda побила рекорд для видеоигр, поставленный в апреле. Тогда на аукционе Heritage Auctions за $660 тысяч была продана нераспечатанная копия игры Super Mario Bros. Экземпляр купили в 1986 году и забыли в ящике стола.
Ранее игра Super Mario Bros. также покупалась за рекордную цену - в 2020 году картридж для Nintendo приобрели на аукционе за $114 тысяч.
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