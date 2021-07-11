Нераспечатанную игру Legend of Zelda 1987 года продали за $870 тысяч

Нераспечатанную игру Legend of Zelda 1987 года продали на аукционе Heritage Auctions в Далласе за $870 тысяч, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Аукционный дом отметил, что на торги была выставлена редкая версия, выпущенная ограниченным тиражом в течение нескольких месяцев.

Цена покупки Legend of Zelda побила рекорд для видеоигр, поставленный в апреле. Тогда на аукционе Heritage Auctions за $660 тысяч была продана нераспечатанная копия игры Super Mario Bros. Экземпляр купили в 1986 году и забыли в ящике стола.

Ранее игра Super Mario Bros. также покупалась за рекордную цену - в 2020 году картридж для Nintendo приобрели на аукционе за $114 тысяч.