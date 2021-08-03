"Орел и решка" снова в Азербайджане – стартовали съемки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Один из выпусков программы "Орел и решка" на российском телеканале "Пятница" вновь будет посвящен Азербайджану, сообщает Trend Life.

Сейчас команда трэвел-шоу проводит съемки в Азербайджане.

Фотографии съемочного процесса представлены на официальной странице программы в Instagram.

"Сезон "Земляне" совершил посадку в Азербайджан!" - отмечено в сообщении в соцсети.

Ведущими нового сезона трэвел-шоу, который получил название "Земляне", стали Мишель Андраде и Кирилл Макашов.

"Орел и решка" - программа на российском телеканале для путешественников. Один город и два ведущих. Но у кого-то на все удовольствия – сто долларов, а у кого-то - золотая банковская карта.

Напомним, что в Баку в разные годы уже проходили съемки этой передачи - "Орел и решка", "Орел и решка. Назад в СССР" и "Орел и решка. Шопинг", "Орел и решка. Перезагрузка".

(Автор: Джани Бабаева)