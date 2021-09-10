Вышел первый трейлер фильма "Матрица: Воскрешение" (ВИДЕО)
Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма "Матрица 4: Воскрешение" в YouTube, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Режиссёром выступила Лана Вачовски. Роли в фильме исполнили Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт-Смит, Нил Патрик Харрис и Кристина Риччи. Премьера "Матрицы" в кинотеатрах планируется на 22 декабря 2021 года.
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