Вышел первый трейлер фильма "Матрица: Воскрешение" (ВИДЕО)

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма "Матрица 4: Воскрешение" в YouTube, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Режиссёром выступила Лана Вачовски. Роли в фильме исполнили Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт-Смит, Нил Патрик Харрис и Кристина Риччи. Премьера "Матрицы" в кинотеатрах планируется на 22 декабря 2021 года.