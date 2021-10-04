На берегу Каспия в Баку прошел Фестиваль рыбных блюд (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В пригороде Баку в Sea Breeze Resort прошел Фестиваль рыбных блюд, организованный кулинарным сообществом Azeri Home Chef, сообщает Trend Life.

Блюда из рыбы являются обязательными в меню каждой семьи. Есть много исследований по поводу того, почему рыба обязательно должна присутствовать в рационе современного человека. Но даже без этих убедительных фактов можно сказать, что лучшие рецепты из рыбы привлекли огромное число приверженцев. Тем более из рыбы можно готовить блюда на любой вкус: жарить, запекать, коптить, солить, готовить из нее супы и заливное.

В рамках фестиваля прошли гастрономические презентации, мастер-классы по приготовлению рыбных блюд национальных кухонь Азербайджана, Турции, России, Украины, Мексики, Узбекистана, Израиля, Швеции, Бразилии и Греции. Около 50 отечественных кулинаров соревновались в своем мастерстве в конкурсе Fish Paradice (Рыбный рай). Решением жюри победителем была признана Афаг Керимова за блюдо "Семга под гранатовым соусом", второе место заняла "Долма из рыбы» Фидан Амирбековой, третье – "Дорада, начиненная сливой, мятой и красным луком" Нигяр Исаевой. Призы были вручены руководителем Azeri Home Chef Фахрандой Гасанзаде.

Известная художница из Франции, наша соотечественница Нигяр Нариманбекова вручила свою картину Умуду Багирову за лучшее (по ее мнению) рыбное блюдо. Руководитель Arts Council Azerbaijan, художник Дадаш Мамедов и писательница Лала Умуд также выбрали своих победителей и преподнесли им книги и ценные призы.

Гостям была представлена концертная программа.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)