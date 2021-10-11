В Азербайджане появился свой агент 007 (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в торговом центре Gənclik Mall, прошла презентация шпионского фильма "Не время умирать" о Джеймсе Бонде, сообщили Trend Life в CinemaPlus.

На мероприятии фанатов Джеймса Бонда ждал ряд сюрпризов - зал кинотеатра был оформлен в стилистике шпионского фильма, гостей встречал молодой человек в образе агента 007. А концерт камерного оркестра "Avanqard", исполнившего песни из знаменитых фильмов, в том числе и саундтреки фильмов о Джеймсе Бонде, придал мероприятию особую атмосферу.

Герой вечера, воплотивший образ Джеймса Бонда, активно фотографировался с гостями премьерного показа и даже снялся в небольшом видеоролике.

Отметим, что режиссером фильма "Не время умирать" является Кэри Фукунага. В главных ролях снялись Дэниел Крейг, Ана де Армас, Леа Сейду и другие.

В фильме рассказывается о том, как Джеймс Бонд ушел из разведки и ведет спокойную жизнь на Ямайке. Но все меняется, когда старый друг ФБР Феликс Лейтер просит о помощи. Бонд попадает в ловушку злодея, вооруженного опасным технологическим оружием.

Отметим, что CinemaPlus всегда готов радовать своих зрителей самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)