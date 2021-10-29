Park Cinema снижает цены: премиальные залы по цене обычных

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров Park Cinema объявляет о снижении цен на билеты в премиальные залы. Начиная с 1 ноября, цены на билеты на сеансы в залы LaseR и Dolby Atmos будут равны стоимости билетов в обычные залы и теперь будут составлять от 6,50 (2D) до 7,80 манатов (3D) в зависимости от формата фильма. При этом цены в те же залы в понедельник, вторник и среду будут составлять от 3,30 (2D) до 4,30 манатов (3D).



Зал LaseR расположен в кинотеатре Park Cinema Park Bulvar. Зал рассчитан на 199 мест (ввиду антиковидных мер, сейчас его вместительность составляет 99 человек) и является первым в Азербайджане. Размещенный в данный зал проектор нового поколения открывает перед зрителями четкое, яркое и насыщенное изображение, которое выводит просмотр кино на новый уровень. В отличие от обычного проектора, лазерный проектор нового поколения обеспечивает яркость и повышает контрастность, тем самым позволяя зрителю увидеть максимально четкое изображение на большом экране. Контрастность позволяет проектору добиться невероятной глубины и реализма изображения, одновременно демонстрируя очень яркие и очень темные цвета и плавные цветовые переходы.



Зал Dolby Atmos расположен в кинотеатре Park Cinema Metropark. Dolby Atmos – многоканальная звуковая система, которая базируется не на каналах, а на аудиообъектах. Во время съемок фильма в этом формате режиссеры вместе со звукорежиссерами определяют, по какой траектории будет двигаться тот или иной объект. Звук в зал выводится в соответствии с траекторией движения объекта, будь то плач ребенка, полет вертолета, гудок автомобиля и т.д.



Также в сети кинотеатров Park Cinema продолжают функционировать специальные тарифы для студентов. Учащиеся азербайджанских вузов при предъявлении своего студенческого билета могут приобрести билеты по стоимости от 4,50 до 5,50 манатов (в зависимости от формата изображения).



Park Cinema предлагает своим зрителям кино самых разных жанров. Подробнее с репертуаром и расписанием можно ознакомиться на сайте parkcinema.az и приложениях для iOS и Android.