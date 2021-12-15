Долгожданный Человек-паук уже в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В сети кинотеатров CinemaPlus 15 декабря выходит в прокат давно ожидаемый фильм "Человек-паук: Нет пути домой", сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

"Человек-паук: Нет пути домой" - это финальная часть трилогии о Человеке-пауке в исполнении Тома Холланда. Фильм приковал внимание ещё и тем, что в нём вернутся актёры из предыдущих экранизаций комиксов о супергерое, а также трое Питеров Паркеров вместе спасают мир.

За несколько дней до премьеры билетов на первые дни показов почти не осталось. Картина привлекает внимание не только поклонников вселенной Marvel, но и тысячи обычных зрителей.

Впервые в киноистории Человека-паука наш дружелюбный герой разоблачен. Теперь супергеройские подвиги стали неотделимы от его обычной жизни. Когда он просит помощи у Доктора Стрэнджа, ситуация только накаляется. И Питер Паркер начинает понимать, что такое быть Человеком-пауком на самом деле.

Режиссёр фильма - Джон Уоттс. В главных ролях: Том Холланд, Бенедикт Камбербэтч, Бенедикт Вонг, Джейкоб Баталон, Зендая, Тони Револори, Мариса Томей, Джейми Фокс, Альфред Молина и Уиллем Дефо.

Отметим, что фильм "Человек-паук: Нет пути домой" можно посмотреть в кинотеатре CinemaPlus, расположенном в торговом центре Deniz Mall с новейшей в Азербайджане технологией 4DX.

CinemaPlus всегда готов радовать зрителей самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.