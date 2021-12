Первая репетиция Соны Азизовой на сцене "Детского Евровидения" в Париже (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Представительница Азербайджана на международном конкурсе песни "Детское Евровидение" Сона Азизова провела первую репетицию на сцене музыкального комплекса La Seine Musicale в Париже (Франция), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт конкурса.

На конкурсе Сона Азизова выступит под номером 14 с композицией One Of Those Days. Авторы песни - Мария Броберг, Франсиско Фарией, Мартин Вийк, Хампус Эврениус. В создании азербайджанской версии композиции приняли участие Джавид Шахбасбеков и Сона Азизова.

Что касается сценического наряда, юная артистка предстала на репетиции в нарядном белом платье в пол.

Напомним, что 19-й международный конкурс песни "Детское Евровидение" пройдет 19 декабря на сцене музыкального комплекса La Seine Musicale в Париже (Франция).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)