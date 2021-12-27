Последний «Человек-паук» стал самым кассовым голливудским фильмом 2021 года

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым голливудским фильмом, вышедшим в 2021 году, сообщает CNN, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Третий фильм франшизы Marvel о приключениях Питера Паркера превысил отметку в $1 млрд кассовых сборов всего через 12 дней после выхода в прокат. Только «Мстители: Финал» 2019 года и «Мстители: Война бесконечности» достигли этой отметки за меньшее время - 5 и 11 дней соответственно.

Фильм, снятый студиями Sony и Disney Marvel Studios, собрал в прошлые выходные в американском прокате $260 млн. По словам аналитиков, такие цифры являются впечатляющими для «Человека-паука: Пути домой нет», и особенно в пандемию.