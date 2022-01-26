В Баку приедет звезда сериала "Мафия не может править миром" Озан Акбаба (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 3 февраля в 19:00 в кинотеатре Park Cinema Flame Towers состоится специальный показ фильма "Анка", главную роль в котором исполняет известный турецкий актер Озан Акбаба, сообщает Trend Life. Сам актер, наряду с другими своими коллегами, будет принимать участие в специальном гала-вечере.

Из-за своего динамичного сюжета фильм уже получил прозвище "Турецкий Форсаж", и будет показан в Азербайджане только в сети кинотеатров Park Cinema. По сюжету фильма, главный герой Мурат потерял семью в ДТП, когда был еще ребенком. Самой большой поддержкой Мурата в его жизни с того дня становятся его близкий друг Тарик, женщина, которую он любит, Зюмрут, и Эждера, который его воспитал. Однако потеря работы и отсутствие денег ввергают его в пессимизм. Эждер, который считает, что Мурату нужно полностью забыть про день аварии, чтобы продолжить свою жизнь, показывает Мурату автомобиль, попавший в аварию, и просит его принять решение, говоря, что он не хочет больше его видеть в этом состоянии. Мурат, исчезнувший на некоторое время после того, что произошло, предпринимает действия, чтобы начать свою жизнь заново...

Режиссер фильма – Сулейман Мерт Оздемир, продюсер – наш соотечественник Мушвиг Гулузаде. В ролях также играют Энгин Хепилери, Угур Узунель и другие.

Билеты на гала-вечер и просмотр фильма можно приобрести на сайтах parkcinema.az и iticket.az.

Озан Акбаба - окончил факультет изящных искусств Средиземноморского университета по специальности "Архитектура интерьера и экологический дизайн". Помимо участия в театральных спектаклях, короткометражных фильмах, сериалах и кинофильмах, актер также интересуется музыкой. Впервые появился на экранах в историческом сериале "Сломанные крылья", снявшись в двух сезонах, начиная с 2006 года. Далее были яркие образы в многосерийной драме "Кузей Гюней", сериале "Определенная справедливость" и особенно в криминальном многосерийном боевике "Мафия не может править миром", который шел с 2015 года и охватил семь сезонов. Он играет Ильяса Чакербейли, брата Хызыра Чакербейли, который тесно связан с криминальным миром. В 2019 году от создателей сериала "Мафия не может править миром" был снят сериал "Лишь бы глава не узнал", где Озан Акбаба по прежнему играет Ильяса Чакербейли.

(Автор: Вугар Иманов)