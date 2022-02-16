Я сделаю вам предложение, от которого нельзя отказаться… "Крестный отец" в Баку – 50 лет!

Интересное 16 февраля 2022 14:21 (UTC+04:00)
Я сделаю вам предложение, от которого нельзя отказаться… "Крестный отец" в Баку – 50 лет!

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский зритель сможет снова увидеть "Крестного отца" на больших экранах. В честь 50-летия великой трилогии Фрэнсиса Форда Копполы, студия Paramount Pictures решила сделать подарок любителям истории о Вито и Майкле Корлеоне – фильм "Крестный отец", который был перемонтирован под руководством самого Копполы.

"Безусловно, это один из важнейших дней для кинотеатров Park Cinema. Показать эту великую картину, которая собирала миллионы зрителей по всему миру и продолжает оставаться культовой в том числе и для тех, кто родился после того, как фильм вышел в свет. Конечно же, мы остаемся верны себе и ждем зрителей на специальный показ фильма 24-го числа, который состоится в 20:00 в кинотеатре Park Cinema Flame Towers. Уверен, что настоящие поклонники «Крестного отца» останутся довольны", - сказал пиар-менеджер сети Park Cinema Рустам Фаталиев.

В репертуаре Park Cinema "Крестный отец" будет представлен с 24 по 28 февраля. Посмотреть фильм можно будет в кинотеатрах Park Cinema Flame Towers, Park Cinema Park Bulvar и Park Cinema Zaqulba Mall.

"Крестный отец" - обладатель 19 различных кинематографических наград, в числе которых "Оскар", "Золотой глобус", "Грэмми", БАФТА, фильм занимает 2-е место в списке лучших американских фильмов за всю историю, в 1990 году он был включен в Национальный реестр фильмов.

Приобрести билеты можно на сайте parkcinema.az

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