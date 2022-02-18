День, когда все понятно без слов… SİVVA говорит Stop (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - День, когда все понятно без слов – праздник, который отмечают 18 февраля. Он окутан долей романтизма, ведь понимать друг друга без слов – это наивысшая степень взаимоотношений, которой достигают далеко не все.

Важно, чтобы в жизни рядом был человек, который все поймет без слов, потому что иногда очень тяжело или даже невозможно передать словами свое состояние. И родной человек способен уловить эти изменения даже по микроэмоциям и неосознанным движениям.

Но порой о своих чувствах нужно говорить, а лучше всего сделать это через музыку.

Композитор и исполнительница Севиндж Агасиева, выступающая под сценическим псевдонимом SİVVA, представила в социальных сетях новую песню "Stop" и видеоклип на нее, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы.

Автором слов и музыки является сама Севиндж Агасиева, аранжировщик – Фидан Алиева. Режиссером клипа выступил Эмин Мурадов.

(Автор: Джани Бабаева)