22.02.2022 - "Су чершенбеси": традиции и ритуалы в преддверии праздника Новруз

Интересное 22 февраля 2022 11:49 (UTC+04:00)
22.02.2022 - "Су чершенбеси": традиции и ритуалы в преддверии праздника Новруз

БАКУ /Trend Life/ - Скоро наступит один из самых древних, любимых и веселых праздников в Азербайджане – Новруз байрамы, вобравший в себя традиционные ценности нашего народа.

30 сентября 2009 года Новруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, с этого времени 21 марта объявлено как Международный день Новруз.

Фактически подготовка к празднику Новруз начинается за месяц до самой праздничной даты. Ведь пробуждение природы начинается именно с Новруза, и азербайджанский народ отмечает его очень торжественно и празднично, соблюдая ритуалы и традиции. Согласно народным сказаниям, Новрузу предшествуют четыре вторника (на аз. - “чершенбе ахшамы”, но принято называть “чершенбе”), каждый из которых посвящен пробуждению одной из природных стихий. Так, по вторникам каждой недели отмечаются Су, Од, Йел и Торпаг(или называют Ахыр) чершенбе - соответственно вторники Воды, Огня, Ветра и Земли (или называют Последний, предпраздничный). Пробуждение этих элементов природы предвещает приход пятого, главного элемента, нового светлого дня – Новруза, начала возрождения и полного оживления земли.

А знаете ли вы почему до Новруза отмечают именно вторники? Согласно преданию, что нашло отражение и в священных писаниях, Всевышний создал мир за неделю, а само сотворение мира началось именно на второй день. Поэтому в тюркской мифологии вторник считался священным днем.

Сегодня мы отмечаем "Су чершенбеси"

Первый вторник – это День Воды (Су Чершенбе) приходится на последнюю неделю февраля. Переход к новой жизни тесно связан с водой. И это неспроста - ведь все живое состоит из воды. Без воды невозможно продолжение жизни. Кроме того, вода означает обновление через очищение - в этом одно из главных свойств воды.

Согласно народным поверьям, в первый вторник обновляется вода, стоячая вода приходит в движение. Снега на склонах начинают таять, талые воды стекают в низины, спешат к рекам. Вода несет жизнь и является символом чистоты и свежести.

В этот день с восходом солнца принято ходить за водой к реке или источнику, умываться, окроплять друг друга. Этому ритуалу по-прежнему придерживаются в азербайджанских деревнях. Там же угощают друг друга сладостями. В этот день утром также необходимо съесть что-нибудь сладкое, к примеру, мед, или если его нет – сахар. Затем нужно понюхать ароматный дым, что является символом освобождения от “злых духов”.

Вода, по которой скользнул солнечный луч, согласно древнему поверью, считается обновленной и священной, а желания того, кто в ней искупается, должны осуществиться. Отношение к воде как очищающему средству основано на реальном ее свойстве смывать грязь. В числе связанных с водой обрядов часто упоминается обряд перепрыгивания через проточную воду - небольшую речку для очищения от грехов прошлого года. Наши предки совершенно верно пришли к выводу, что "Дом с водой – благоустроен, дом без воды – неблагоустроен".

Древние традиции

Раньше в этот праздник люди не просто шли за водой - этим они и так занимались каждый день, но при этом сопровождали поход к воде разными ритуалами. Например, окропляли друг друга водой, перепрыгивали через ручейки. Считалось, что все пустые сосуды, которые есть в доме, должны быть наполнены свежепринесенной водой.

Женщины устраивали большую стирку на реке или во дворе дома, а сам дом вычищали "от и до", делали влажную уборку. Мужчины в это время занимались тем, что приводили в порядок сад, загоны для скота и т.д., одним словом - хозяйство, которое кормило все семью.

В эти дни также высаживали "сямяни" - неотъемлемый символ Новруза, проросшие семена пшеницы. Для этого горсть семян пшеницы сначала замачивали, приговаривая ритуальный заговор: "Səməni, saxla məni, ildə göyərdərəm səni", что в переводе означает "Сямяни, меня храни, каждый год буду растить тебя". Этим ритуалом люди выражали надежду на богатый урожай в новом году. Церемония приготовления "сямяни" называлась "сямяни тойу" - "свадьба сямяни" и полностью оправдывала свое торжественное название. В "сямяни тойу" принимала участие исключительно женская половина. Девушки и женщины сопровождали "свадьбу сямяни" песнями и танцами. Считалось, что с помощью "сямяни" можно провести обряд очищения бесплодной женщины. Для этого на голову женщине клали блюдо с проросшей пшеницей, затем лили в него воду, а другая женщина ножницами "прорезала" струю воды, проговаривая определенный заговор.

В этот день обязательным было также посещать хамам - традиционную баню. Чистота, обновление - вот главный девиз этого праздника. Стоит ли говорить, что после хорошего купания в хамаме становишься не только чистым телом, но и чувствуешь себя обновленным, будто заново родился.

Помимо дел по дому, хозяйки должны были позаботиться и о праздничном ужине - помимо вкусных блюд национальной кухни, на столе обязательно должен находиться сосуд с чистой питьевой водой. Каждый из членов семьи должен сделать глоток из него.

А сегодня вечером во дворах обязательно разожгут костры, через которые с веселым гиканьем будет перепрыгивать детвора и подрастающая молодежь, опрыскивая друг друга водой. Согласно поверьям, разжиганием костров люди старались продлить световой день и, отогнав тьму, помогали дню одолеть ночь. Наши предки верили, что, разводя огонь, они помогают сравнять продолжительность дня и ночи, приближая тем самым день весеннего равноденствия, т.е. долгожданный приход весны.

С наступающим праздником Новруза! Пусть ваша жизнь будет таким же чистым как родниковая вода!

.(Автор: Вугар Иманов)

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