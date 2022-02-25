В Баку появилась итальянская мафия с Доном Корлеоне. Чем помог крестный отец? (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре Park Cinema Flame Towers состоялся специальный показ фильма Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец", посвященный 50-летию выхода картины, сообщает Trend Life. Организаторы мероприятия вернули ее гостей в атмосферу Америки конца 40-х – начала 50-х гг., а любители фильма смогли "вживую увидеть" его главных героев – Дона Корлеоне, Майкла, Санни и Тома Хэгена.



В кабинете Дона Корлеоне, который был расположен прямо у входа в кинотеатр, любой желающий мог поделиться своей проблемой с ним и получить добро на ее разрешение. Не обошлось и без инцидентов: известный своим буйным нравом Санни, как и 50 лет назад, отнял камеру у одного из журналистов и разбил ее, тут же, правда, компенсировав причиненный ущерб.



Мероприятие сопровождалось живым исполнением хитов из фильма музыкальным трио, а завершилось просмотром первой части "Крестного отца", которая была отреставрирована и переведена в формат 4K. В реставрации принимал участие и сам режиссер Фрэнсис Форд Коппола. Фильм «Крестный отец» будет показан в сети кинотеатров Park Cinema до 28 февраля, билеты можно приобрести на сайте parkcinema.az.

"Крёстный отец" (The Godfather) - эпическая гангстерская драма режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы. Экранизация одноимённого романа Марио Пьюзо, изданного в 1969 году. Слоган: "Предложение, от которого невозможно отказаться". Главные роли Вито и Майкла Корлеоне исполняют Марлон Брандо и Аль Пачино соответственно. В других ролях снялись Джеймс Каан и Роберт Дюваль.

Считается величайшим гангстерским фильмом по мнению Американского института киноискусства и одним из лучших фильмов в истории кинематографа. На 45-й церемонии вручения наград Американской академии "Оскар" картина получила три премии: в категориях "Лучший фильм года", "Лучший адаптированный сценарий" Пьюзо и Копполы, в категории "Лучший актёр главной роли" за актёрское исполнение Марлона Брандо - и ещё 19 различных наград и 17 номинаций. Съёмки фильма проходили в течение четырёх месяцев в середине 1971 года. Премьера состоялась в марте 1972 года . При небольшом бюджете в 6 миллионов долларов фильм собрал в прокате 268,5 миллиона.

(Автор: Вугар Иманов)