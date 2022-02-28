Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО)

Интересное 28 февраля 2022 15:11 (UTC+04:00)
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Dəniz Mall, прошло незабываемое мероприятие – показ первой картины криминальной саги Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец" в честь 50-летнего юбилея картины, сообщает Trend Life.

Реставрация фильма велась три года. За это время были изучены 300 коробок с кинопленкой, чтобы найти наилучшее разрешение для каждого кадра в трилогии. Мастера потратили тысячи часов, чтобы устранить разводы на негативах и восстановить цвет.

Гостей встречал опера-квартет под руководством Кюбры Рзаевой.

Звезд шоу-бизнеса, журналистов, блоггеров, предпринимателей и руководителей крупных организаций поприветствовал ведущий Эльвин Марданов. Запоминающейся частью мероприятия было выступление Али Аскер Мамедова, исполняющего мелодию "Крёстного отца" на таре. Фарид Мехтиев и Диана Батакова исполнили красивый танец танго.

Один из лучших фильмов в мировом кинематографе "Крестный отец. 50-летие фильма" вышел в прокат 24 февраля в сети кинотеатров CinemaPlus.

"Крёстный отец" (The Godfather) - эпическая гангстерская драма режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы. Экранизация одноимённого романа Марио Пьюзо, изданного в 1969 году. Слоган: "Предложение, от которого невозможно отказаться". Главные роли Вито и Майкла Корлеоне исполняют Марлон Брандо и Аль Пачино соответственно. В других ролях снялись Джеймс Каан, Роберт Дюваль, Талия Шайр, Ричард Кастеллано и другие.

Считается величайшим гангстерским фильмом по мнению Американского института киноискусства и одним из лучших фильмов в истории кинематографа. На 45-й церемонии вручения наград Американской академии "Оскар" картина получила три премии: в категориях "Лучший фильм года", "Лучший адаптированный сценарий" Пьюзо и Копполы, в категории "Лучший актёр главной роли" за актёрское исполнение Марлона Брандо - и ещё 19 различных наград и 17 номинаций. Съёмки фильма проходили в течение четырёх месяцев в середине 1971 года. Премьера состоялась в марте 1972 года . При небольшом бюджете в 6 миллионов долларов фильм собрал в прокате 268,5 миллиона.

(Автор: Вугар Иманов)

Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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