"Загадай желание" в Park Cinema!

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров Park Cinema готовится к прокату фильма франко-турецкого режиссера Меты Аккуш “Загадай желание”. Прокат фильма стартует 12 мая.

Для Меты Аккуш это первая полнометражная работа. До этого она запомнилась рядом короткометражных фильмов, а также съемками рекламных роликов для крупных компаний. Главные роли в фильме сыграли Алтан Эркекли и Видан Атасевер.

Это фильм об 11-летнем школьнике Каане, который узнает, что его семья переезжает в Стамбул. Данная новость огорчает его.

Каан не хочет расставаться со своими друзьями и любимой командой по гребле. Он должен что-то сделать и остановить это путешествие. Благодаря книге «Загадай желание» он открывает секрет чистоты и доброго сердца. Книга открывает перед ним новые горизонты. Дверь в мир, о котором он и не мечтал, открывается.