Фестиваль японской культуры в Баку – икебана, оригами, каллиграфия, чайная церемония, песни и танцы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Landmark Baku прошел Фестиваль японской культуры, организованный посольством Японии в честь 30-летия установления дипломатических отношений между странами, сообщает Trend Life. Мероприятие вызвало большой интерес общественности.

На открытии посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада отметил, что фестиваль является очередным мостом культуры между странами, позволяет больше узнать о традициях и обычаях японского народа.

Постоянный поиск красоты и гармонии проявляется в каждом виде искусства и культуры, в повседневной жизни японцев на протяжении веков. Например, литературные жанры хокку, хайку, танка возникли в глубокой древности и продолжают оставаться популярными и сегодня. Гравюры поражают глубиной, духовной выразительностью, завершенностью. В художественной культуре преобладает много веков жанр карикатуры. Ее создают разными способами, что позволяет получить довольно схематические рисунки и комиксы. Грациозность и искусность в архитектуре делает разные произведения шедеврами. Япония также подарила миру два уникальных и неповторимых театральных жанра – театр Кабуки и Но. Для первого характерны эмоциональность и мелодраматичность, а для второго – использование масок. Эстетика, которой пронизаны все сферы и направления культурной жизни и национальной кухни Японии, отличаются самобытностью и оригинальностью.

Гости мероприятия смогли принять участие в конкурсах на знание истории и культуры Японии, примерить на себя традиционную одежду - кимоно и юката, ознакомиться с работами азербайджанских школьников по робототехнике. Фестиваль позволил погрузиться в культуру и традиции Страны Восходящего Солнца. Были представлены японские народные танцы и песни, различные стенды, посвященные образцам культуры и искусства страны, среди которых искусство каллиграфии, оригами и икебана, традиционная чайная церемония, молодежный маскарад косплей.

Фото - Кямран Багиров