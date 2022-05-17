Представитель Азербайджана на "Евровидении-2022" Надир Рустамли поблагодарил Джоан Роулинг за поддержку

БАКУ /Trend/ - Представитель Азербайджана на Международном песенном конкурсе "Евровидение-2022" Надир Рустамли поблагодарил известную английскую писательницу Джоан Роулинг за поддержку, сообщает Trend Life.

Напомним, что несколькими днями ранее Джоан Роулинг поделилась на своей странице в Twitter публикацией, посвященной итогам конкурса "Евровидение-2022". По ее мнению, Азербайджан был достоин занять более высокое место на конкурсе.

Надир Рустамли сделал ретвит публикации Джоан Роулинг и ответил на нее. "Большое спасибо! Я получил больше, чем мог мечтать, и ваш твит для меня очень много значит", - написал азербайджанский певец.

На конкурсе, который в текущем году прошел в Турине (Италия), представитель Азербайджана Надир Рустамли, набрав 106 баллов, занял 16-е место.

Рустамли выступил с композицией Fade To Black, авторами которой являются Андреас Стоун, Андерс Ретхов, Себастиан Шуб и Томас Стенгард.