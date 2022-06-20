В Баку наступил Мир Юрского периода - динозавры вырвались на свободу (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Под открытым небом в кинотеатре премиум-класса CinemaPlus Amburan Mall состоялась презентация легендарного фантастического фильма "Мир Юрского периода: Господство", сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

В день показа кинотеатр будто окунулся в прошлое, в мир, где господствовали только динозавры. Оформление фойе кинотеатра, декорации в стиле фильма говорили сами за себя. А появление актера в костюме динозавра произвело фурор на гостей, вызвав бурю эмоций. Благодаря созданной атмосфере все гости почувствовали себя героями фильма.

Отметим, что режиссером картины "Мир Юрского периода: Господство" является Колин Треворроу. В главных ролях снялись - Дичен Лакмэн, Брайс Даллас Ховард, Крис Пратт и другие.

Сюжет фильма: после уничтожения острова Нублар динозавры вырвались на свободу и заполнили планету. Людям удается поддерживать хрупкое равновесие, определяющее мирное сосуществование на Земле. Но как долго человек сможет сохранять свое господство, живя по соседству с самыми устрашающими существами в истории…

Фильм "Мир Юрского периода: Господство" зрители также могут посмотреть в кинотеатре CinemaPlus, расположенном в торговом центре Deniz Mall с новейшей технологией 4DX в Азербайджане.