В Гаджикенде завершается подготовка к Национальному фестивалю Yaylaq (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В местности Хан яйлагы, расположенной в Гаджикенде (Кяпазский район Гянджи), идет подготовка ко второму Национальному фестивалю Yaylaq, который пройдет с 29 по 31 июля с целью пропаганды национально-духовных ценностей Азербайджана, сохранения и популяризации яйлагов (пастбищ) и кочевой культуры в международном масштабе, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Гаджикенд расположен в 23 км к югу от Гянджи, на северо-востоке гор Малого Кавказа, на высоте 1000 метров над уровнем моря. Его площадь составляет 107 гектаров. Гаджикенд расположен в бассейне реки Курекчай в Муровских горах.

Первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев посетил Хан яйлагы, встретился с руководителем проекта фестиваля, вице-президентом Фонда истории и культуры "Джавад хан" Музадилем Гасановым, членами оргкомитета и волонтерами, поинтересовался подготовкой к фестивалю, строительством культурных уголков и сцен, культурной программой, логистикой. Было отмечено, что организация художественной программы мероприятия, церемонии открытия и закрытия, установка игровых и концертных площадок, осуществляется при поддержке министерства культуры. Эльнур Алиев отметил, что популяризация культуры и истории Азербайджана является одним из приоритетных направлений деятельности министерства.

В фестивале, инициированным Фондом истории и культуры "Джавад хан", примут участие около 300 гостей из 22 зарубежных стран.

В этнопоселке Яйлаг юрду, расположенном на территории Хан яйлагы, откроются тематические уголки "Площадь Джыдыр", "Уголок ремесла", "Очаг Деде Горгуда", "Яйлаг ятагы", "Площадь пехлеванов", "Очаг ашуга Алескера", "Кочевой стол".

На фестивале ожидается участие более 70 тыс. зрителей. В течение трех дней участники фестиваля смогут ознакомиться с выступлениями приглашенных из зарубежных стран этнических музыкальных групп, местных коллективов, национальными танцами, народными песнями, образцами культуры национальных меньшинств, проживающих в Азербайджане, сценическими и театральными композициями, древними народными играми, ремесленными изделиями, образцами национальной одежды.

В художественную программу второго Национального фестиваля "Яйлаг" включены выступления Академического музыкального театра, Государственного театра пантомимы, Шушинского государственного музыкального драматического театра, Бакинского государственного цирка, Гянджинского государственного драматического театра, Гянджинского государственного театра кукол, Гянджинской государственной филармонии, а также музыкальных, танцевальных и фольклорных коллективов Гянджинского, Масаллинского и Шекинского региональных управлений культуры.