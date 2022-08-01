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Лето, любовь, романтика – премьера от Самиры Раджабли (ВИДЕО)

Интересное Материалы 1 августа 2022 20:19 (UTC +04:00)
Лето, любовь, романтика – премьера от Самиры Раджабли (ВИДЕО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская эстрадная и джазовая певица Самира Раджабли представила новую работу - клип на композицию "Səni bənzədirəm", сообщает Trend Life.

Автором слов и музыки лирической композиции является ​Гюнель Ализаде, аранжировщик – Эшгин Агаев.

В видеоролике Самира Раджабли предстаёт в образе художницы, которая пишет портрет любимого. Героиня отождествляет возлюбленного с лучами утреннего солнца, дарящими позитив, летним дождем, приносящим прохладу, тихим ветерком, от которого веет спокойствием и звездным небом, заставляющим мечтать.

Чувственная композиция и видеоклип излучают волшебное, радостное настроение, дарят зрителям тепло, заряжают положительными эмоциями. Песня имеет все шансы покорить сердца миллионов слушателей.

Отметим, что режиссер видеоклипа – Сабухи Имансой, оператор – Ульви Аскеров. Съемки прошли в Исмаиллинском районе.

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