Раскрыта тайна "жениха на один день", взбудоражившая соцсети в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На днях соцсети в Азербайджане взбудоражило одно объявление - "Мужчине, который согласится на роль жениха на один день, женщина заплатит 400 манатов". Многие с иронией восприняли это объявление, но нашлись и те, кто решил предложить свои услуги. Как оказалось, это сюжет нового фильма "Toy tələsi" (Свадебная ловушка), который снимает режиссер Фаиг Нагиев.

"В фильме снимается более тридцати актеров. Видимо, кто-то из съемочного коллектива или тех, кто участвовал в кастинге, решил так пошутить в соцсетях, выложив синопсис картины в соцсеть, что и привело к резонансу. Не знаю, кто это сделал, но считаю это черным пиаром для нового фильма. Хотя сюжет новой картины, который снимается в жанре трагикомедии, взят из реальной жизни. Отец девушки находился в тюрьме, а мать не знала, чем живет дочь. Когда распространились слухи, что девушка находится в отношениях с женатым человеком (бизнесменом) и это ляжет позором на семью, этот бизнесмен решил сыграть фиктивную свадьбу. Так как сам он не мог жениться, вместо себя нанял человека и заплатил за это определенную сумму. Это и нашло отражение в произведении Егяны Керимзаде, написанном в 2020 году", - рассказал Trend Life автор проекта и режиссер Фаиг Нагиев.

Премьера фильма ожидается в октябре этого года в Азербайджане, Турции, Швеции и России.

Автор сценария – Егяна Керимзаде, оператор – Афган Элес, звукорежиссер - Ниджат Джабраилов, продюсеры – Рагим Садыгбейли, Намиг Гафаров, Гюльнара Мамедова, Эльнара Дарзиева, директор фильма – Иса Реван. В ролях – Мидхат Айдын, Мехрибан Ханларова, Нахида Оруджева, Таир Исмайлов, Ругия Юсифова, Гюльсабах Гулиева, Сямая Садыгова, Вугар Вагифоглу, Гюльшан Алиева и другие.