Что осталось за кадром совместного клипа EMINа и Jony (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный в России исполнитель азербайджанского происхождения Jony (Джахид Гусейнли) поделился на своем канале в YouTube бэкстейджем со съемок совместного с народным артистом Азербайджана, певцом и композитором Эмином Агаларовым (EMIN) клипа на песню "Лунная ночь", сообщает Trend Life.

Напомним, что клип был презентован 30 августа. Его съемки прошли на территории курортного поселка Sea Breeze недалеко от Баку. Авторами музыки и слов стали сами исполнители, режиссер клипа – Samir Tahirov. В клипе снялись Алёна Анисимова и Джордж Гафаров.

"Лунная ночь" - вторая совместная песня EMINа и Jony, в 2020 году они выпустили композицию "Камин".