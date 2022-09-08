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Застенчивый молодой парень оказался в центре ограбления – однажды в Баку (ВИДЕО)

Интересное Материалы 8 сентября 2022 17:09 (UTC +04:00)
Застенчивый молодой парень оказался в центре ограбления – однажды в Баку (ВИДЕО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В сети кинотеатров CinemaPlus с 9 сентября состоится показ турецкой комедии "Ah Be Birader", сообщает Trend Life.

Фильм рассказывает историю Орхана и Али, двух противоположных персонажей, чьи пути каким-то образом пересекаются. Орхан очень напористый и бесстрашный человек, который занимается ростовщичеством. Али очень застенчивый человек, и его застают в центре ограбления, когда он покупает кольцо для женщины, на которой он хочет жениться. Когда к нему приходят всевозможные беды, он находит убежище у Орхана…

Режиссёр - Ахмет Капуджу. В главных ролях - Уфук Озкан, Анил Ильтер и Серкан Куру. Продолжительность 120 минут. Возрастное ограничение 12+

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