Застенчивый молодой парень оказался в центре ограбления – однажды в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В сети кинотеатров CinemaPlus с 9 сентября состоится показ турецкой комедии "Ah Be Birader", сообщает Trend Life.

Фильм рассказывает историю Орхана и Али, двух противоположных персонажей, чьи пути каким-то образом пересекаются. Орхан очень напористый и бесстрашный человек, который занимается ростовщичеством. Али очень застенчивый человек, и его застают в центре ограбления, когда он покупает кольцо для женщины, на которой он хочет жениться. Когда к нему приходят всевозможные беды, он находит убежище у Орхана…

Режиссёр - Ахмет Капуджу. В главных ролях - Уфук Озкан, Анил Ильтер и Серкан Куру. Продолжительность 120 минут. Возрастное ограничение 12+