Известный узбекский певец совершает велопробег в честь юбилея Муслима Магомаева – скоро он будет в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный узбекский оперный певец, руководитель ансамбля "Регистан" Хурсанд Шеров уже многие годы совершает велопутешествия в память о великом азербайджанском исполнителе, народном артисте СССР Муслиме Магомаеве, сообщает Trend Life.

Это уже четвертый велопробег в честь юбилея Муслима Магомаева, который совершается с флагами Узбекистана и Азербайджана. Первый велопробег был совершен в 2015 году по маршруту Ташкент – Москва. В 2016 году были совершены сразу два велопутешествия – через Сибирь до Великой Китайской стены по маршруту Ташкент-Урумчи-Пекин. А вернувшись в родной город, певец сел за педали и доехал до Баку, где провел ряд встреч и выступлений. Третий велопробег был совершен в 2019 году, опять по маршруту Ташкент-Москва.

Ныне Хурсанд Шеров находится в Вологде, откуда на "железном коне" направляется на Родину Муслима Магомаева – в Баку. Из Ташкента он выехал 22 июня. До России объездил Кыргызстан и Казахстан.

В Баку 25 октября, в день кончины великого исполнителя, собирается почтить его память и встретиться с поклонниками творчества Муслима Магомаева, исполнить композиции из его репертуара.

По словам Шерова, в день он преодолевает около 300 километров пути. Интересно, что певец увлекся велоспортом около десяти лет назад, когда ему поставили диагноз ишемической болезни сердца и врачи посоветовали заниматься велотренировками. Сейчас для него велопрогулки - неотъемлемая часть жизни.

"В 2000 году во время концерта почувствовал сильную боль в сердце. Врач сказал, что мне срочно нужно сделать операцию. Я решил не сдаваться, пройти обследование у других докторов. Когда у меня заболело сердце, то пропал и голос. И один из врачей сказал, что проблема не в сердце, у меня диагностировали остеохондроз – необходимо движение и поможет только велосипед. И тогда я сел на велосипед. Поначалу было очень больно, но ежедневно крутя педали, я восстановил дыхание, боль ушла, голос вернулся, и с тех пор я не расстаюсь с велосипедом. Кстати, во время путешествия старался скрывать тот факт, что я певец. Все думали, что спортсмен-путешественник. Постепенно начал двигаться вперед, преодолевая 100, 200, 500 километров. И после перешел на большие расстояния. И тогда выбрал цель – проехать по Шелковому пути, посетить Китай, Россию, Кавказ, Турцию. Свое путешествие же решил посвятить легендарному азербайджанскому исполнителю Муслиму Магомаеву. Я проехал свой самый первый долгий путь за 22 дня, преодолев 3500 километров", - рассказывает Хурсанд Шеров.

Кстати, нынешний велосипед Хурсанду Шерову подарила вдова Муслима Магомаева, известная оперная певица Тамара Синявская.

"Она сказала, что впервые встречает человека, который рискует своей жизнью ради любимого певца. Кстати, во время велопутешествий меня три раза сбивала машина, но я все равно добивался поставленных целей", - сказал певец.

Он отметил, что Муслим Магомаев никогда не разделял людей на нации, он пел для всех, любил всех, и поэтому все его любят.

"Так, как он пел, никто не споет. А надо красиво петь и продолжать петь его песни. Из-за этого я решил сесть на велосипед и рассказывать всему миру про великого Муслима Магомаева. Жаль, что мне не довелось познакомиться с самим Магомаевым", - говорит исполнитель.

Певец также владеет азербайджанским языком.

"Мой старший брат служил в Баку. Я все время слушал "Аршин мал алан", исполнял многие азербайджанские песни и таким образом выучил", - сказал он.

В планах Шерова отправиться в кругосветное путешествие на велосипеде и пронести память о своем кумире через весь мир.