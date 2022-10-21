В такие моменты хочется укрыться в теплом кинозале Park Cinema

БАКУ /Trend Life/ - Время летит неумолимо, и вот от лета уже не осталось и следа, а улица нет-нет, да и напомнит о приближающихся холодах. В такие моменты хочется укрыться в теплом кинозале или в домашнем кресле и посмотреть хорошее новое кино. В октябре зрители увидят на большом экране супергероев и отважных воинов.

Представляем вам фильмы, которые будут показаны в сети кинотеатров Park Cinema с 20 октября.

«Чёрный Адам» — ожидаемая премьера от студии DC:

Жанр: Фэнтези, боевик.

В ролях: Дуэйн Джонсон, Сара Шахи, Пирс Броснан.

Cюжет: После того, как египетские боги обретают свою силу, Черный Адам (Джонсон) навсегда заключается в тюрьму своими врагами. Через 5000 лет, освободившись из земной могилы, Адам попадает в современный мир, где решает восстановить справедливость.

"Севмедим Деме" - драматический фильм производства Турции:

Жанр: Драма, биографический.

В ролях: Куртулуш Куш, Айтач Ушун, Бурак Булут, Джейда Атеш.

Cюжет: В фильме двое молодых людей, хотя и не знакомы друг с другом, объединяются для одной цели посредством музыки и обретают невероятную славу. Вы познакомитесь с трудностями, через которые они проходят, чтобы своих целей.

"Средневековье" - За любовь, честь и свободу:

Жанр: история, боевик, драма.

В ролях: Бен Фостер, Софи Лоу, Майкл Кейн.

Cюжет: Священная Римская империя погружается в кровавый хаос, пока претенденты сражаются за опустевший трон. Отважный лидер наемников по имени Ян нехотя соглашается на коварный ход в политической игре: похитить невесту влиятельного вельможи, чтобы преградить ему путь к власти. Но неожиданно Ян начинает испытывать чувства к заложнице и, чтобы освободить ее, бросает вызов целой армии, стоящей на страже порочной аристократии.

«Быстрые ноги: Путь на Олимпиаду» — идеальный выбор для детей:

Жанр: мультфильм, приключения.

Страна производитель: Турция

Cюжет: «Быстрые ноги: Путь на Олимпиаду» рассказывает историю молодого человека, который преодолевает стоящие перед ним препятствия и пытается достичь своей цели. Али, успешно продвинувшийся в спортивной карьере, получает травму в тот момент, когда ему присваивают высший титул в своей области. Из-за этого Али, которому пришлось бросить спорт, начинает работать в спортивном магазине.

В настоящее время вы можете посмотреть фильмы, воспользовавшись выгодными возможностями, созданными сетью кинотеатров «Парк Синема». Каждый день до 17:00 цена всех билетов представлена ​​со скидкой 50%. А специально для семей действует скидка 50% в течение всего дня.

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