В Азербайджане пройдёт мировой киберспортивный турнир League of Legends

БАКУ /Trend Life/ - 6 ноября пройдет финал Чемпионата мира по киберспортивному турниру League of Legends (Лига легенд) в прямом эфире по всему миру, включая и Азербайджан. Это событие станет кульминацией киберспортивного турнира - №1: One & Only.Where Champions Are Made. Финал будет транслировать на большом экране в кинотеатре Park Cinema в Баку.

Насладитесь каждым действием, стратегией и мастерством лучших в мире игроков League of Legends, ведь мировой финал будет транслироваться в прямом эфире из Chase Center в Сан-Франциско, штата Калифорния, поэтому для нашего региона это будет ночное мероприятие.

В дополнение к впечатлениям от уникальной трансляции каждый посетитель получит индивидуальный код, по которому сможет активировать внутриигровые уникальные предметы WORLDS 2022 Gaming Capsule* (при условии участия кинотеатра в акции), а также увидят церемонию открытия, представленную Mastercard, на которой выступит музыкальная икона Lil Nas X, исполнив гимн Worlds 2022 "STAR WALKIN".

*По коду игроки получат один случайный предмет из следующего списка 2022 Worlds Rewards Capsule:

• Один из эксклюзивных значков или эмотиконов Чемпионата мира 2022 года (за исключением логотипов команд).

• Киберспортивная капсула 2022 года

• Хекстековый сундук и ключ

В этом году капсулы Worlds Rewards 2022 разработаны таким образом, что дубликатов не будет!

Подробности о событии:

Название: League of Legends World Championship Final 2022

Дата: ночь с субботы на воскресенье, с 5 на 6 ноября, прямая трансляция из Сан-Франциско, США

Время: 03:00 по Баку

Комметарии к игре: доступны по запросу (язык комментариев уточняется)

Билеты можно приобрести на сайте parkcinema.az и iticket.az