Премьеры фильмов в CinemaPlus - "Ламборгини: Человек-легенда", "Ключ Баку", "Двойная петля", "Женщина-король" и "На своем пути"

БАКУ /Trend Life/ - В сети кинотеатров CinemaPlus c 24 ноября стартует ряд фильмов, среди которых биографическая драма "Ламборгини" производства США и Италии. Режиссер - Роберт Мореско, актеры - Фрэнк Грилло, Мира Сорвино, Гэбриел Бирн. Продолжительность 110 минут. Возрастное ограничение 18+. Сюжет основан на реальных событиях.

О фильме: История жизни Ферруччо Ламборгини - основателя итальянской компании-производителя дорогих спортивных автомобилей. Ферруччо начал свою карьеру с производства сельскохозяйственной техники, переделанной из военного оборудования времен Второй мировой войны. Продолжил он развиваться в области проектирования и реализации суперкаров Lamborghini, которые в итоге стали его наследием. Сюжет картины охватит историю Lamorghini с момента основания автопроизводителя как минимум до 1970-х годов, когда был представлен культовый суперкар Lamborghini Countach.

https://www.youtube.com/watch?v=f4YCkk6WJ70

Американский военный боевик "Двойная петля"

Режиссер - Джастин Диллард, актеры - Джонатан Мэйджерс, Глен Пауэлл, Серинда Свон. Продолжительность 150 минут. Возрастное ограничение 16+

О фильме: Два пилота американских ВМС во время Корейской войны становятся близкими друзьями и братьями по оружию. Во время очередного задания одного из лётчиков подбивают над вражеской территорией. Командование не видит необходимости в спасательной операции, но истинная преданность не позволит солдату оставить товарища в беде.

https://www.youtube.com/watch?v=uclw0wBvInU

Азербайджанский детектив "Ключ Баку" (Bakının açarı)

Режиссер - Заур Тахирсой, актеры 0 Урфан Джаббралы, Нармин Ахмед, Ибрахим Ализаде, Вюсал Тагиев, Фидан Исмаилова, Мая Гусейнли, Анар Али. Продолжительность 90 минут. Возрастное ограничение 12+

О фильме: В период ханств ключ от подземного города Баку перешел в руки захватчиков. Несмотря на это, только хранители Баку знают местонахождение подземного города. Последний из хранителей работает учителем истории и чтобы заполучить этот ключ, собирает вокруг себя команду, чтобы вернуть этот ключ. Но их здесь ожидают…

https://www.youtube.com/watch?v=cvzadurHta4

Американский исторический боевик "Женщина-король"

Режиссер Джина Принс-Байтвуд, актеры Виола Дэвиc, Тусо Мбеду, Лашана Линч. Продолжительность 145 минут. Возрастное ограничение 16+.

О фильме: История Агоджи, женского отряда воинов, защищавших африканское королевство Дагомея в 1800-х годах.

https://www.youtube.com/watch?v=3RDaPV_rJ1Y

Турецкая комедия "На своем пути" (Kendi yolumda)

Режиссер - Омэр Фарук Сорак, актеры Гокхан Озогуз, Гокче Бахадыр, Ферит Актух. Продолжительность 90 минут. Возрастное ограничение 12+.

О фильме: Фильм посвящен популярной турецкой музыкальной группе Athena.Однажды Гёкхан Озогуз, солист группы Athena, проезжает через Адану и на полпути останавливается из-за поломки автомобиля. Добравшись до автомастерской, знакомится с молодым помощником мастера по имени Омер Али, который тоже увлекается музыкой и показывает Гёкхану свою песню. Гёкхану она очень понравилась, он рекомендует продолжить творчество. Однако Омер Али говорит, что не все так легко, у него очень строгий отец. А также задает встречный вопрос: смог бы он стать тем самым Гёкханом из Athena, если бы родился в такой строгой семье и работая в автомастерской. Гёкхан задумывается над его вопросом. В ожидании пока отремонтируют его машину, Гёкхан засыпает… А проснувшись обнаруживает, что вся его жизнь изменилась – он живет в Адане и работает в автомастерской…

https://www.youtube.com/watch?v=MezIMG-2MIE&t=2s

Билеты можно приобрести в кассах сети кинотеатров, онлайн на официальном сайте кинотеатра:

www.cinemaplus.az

через мобильное приложение:

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