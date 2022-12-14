Фильм с бюджетом более $350 млн покажут в Баку, или Спустя 13 лет "Аватар" снова в CinemaPlus (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров премиум-класса "CinemaPlus" с 15 декабря приступает к показу одного из самых ожидаемых фильмов последних лет - "Аватар 2: Путь воды", сообщили Trend Life в пресс-службе "CinemaPlus".

Действие нового "Аватара" - так же, как фильма 2009 года, - происходит на планете Пандора, где под угрозой оказывается существование местного народа на'ви. Режиссер Джеймс Кэмерон планирует еще три сиквела в серии фильмов "Аватар". Во второй части фильма снова снимаются актеры Сэм Уортингтон и Зои Салдана, сыгравшие главные роли в первом фильме. Возвращается на экран и Сигурни Уивер, героиня которой погибла в первой ленте. К ним присоединяются Джек Чемпион, Джеймс Флеттерс, Тринити Джо-Ли Блисс и обладательница "Оскара" Кейт Уинслет.

Бюджет фильма "Аватар: Путь воды" составил более 350 млн долларов.

О фильме: после принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. Теперь ему есть за кого бороться - с Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири. Когда на Пандору возвращаются до зубов вооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор.

Первая часть фильма вышла в прокат в 2009 году в традиционном 3D формате. В то время не было новейшей технологии 4DX. Будучи единственным представителем этой технологии во всём Закавказье, кинотеатр "СinemaPlus", расположенный в торговом центре "Dəniz Mall", эксклюзивно покажет фильм в данном формате. Технология 4DX является одним из самых захватывающих форматов в индустрии кино, вовлекающем зрителей в действие, происходящее на большом экране. После запуска 4DX зрители посещают кинотеатры с огромным ажиотажем и обретают яркие воспоминания об отдыхе, так как каждый мечтает почувствовать себя частью кинособытий. Отметим, что в сети кинотеатров "СinemaPlus" показ фильма будет проходить на трех языках: русском, английском и турецком.