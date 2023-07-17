Американский шпионский боевик с азербайджанцами за $290 млн. (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Amburan Mall в Бильгя (пригород Баку), состоялся предпремьерный показ американского шпионского боевика компании Paramount Pictures "Миссия невыполнима: Смертельная расплата, часть 1", сообщает Trend Life.

Это седьмой фильм из франшизы "Миссия невыполнима" с бюджетом 290 000 000 долларов США. Режиссёр и сценарист картины - Кристофер Маккуорри. Главную роль в картине исполняет Том Круз, а также Ребекка Фергюсон, Хейли Этвелл, Пом Клементьефф, Ванесса Кирби, Саймон Пегг, Шей Уигэм, Кэри Элвес, Роб Делани и Индира Варма.

Сюжет: Итан Хант и его команда приступили к опаснейшему заданию. Им необходимо отследить ужасающее оружие, которое способно уничтожить человечество, прежде чем оно попало в плохие руки. На кону - судьбы миллиардов людей и собственное будущее. Начинается гонка со смертью. Герой столкнется с мистическим и могущественным немезисом Габриэлем и, возможно, ему понадобится пожертвовать теми, кто ему дорог больше всего.

В этот вечер гостями были звёзды шоу бизнеса, журналисты, блоггеры, предприниматели и руководители крупных организаций. Фильм показывается на 3-х языках: русский, английский и турецкий. Также, картину можно посмотреть в кинотеатре CinemaPlus, расположенном в ТЦ Deniz Mall с новейшей в Азербайджане технологией 4DX.