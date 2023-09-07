Памяти легендарного азербайджанца Энвера Мамедова - фельдмаршал Паулюс, красавица Софи Лорен, "Князь" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Легенда стран, легенда поколений, человек-эпоха, патриарх отечественного телевидения... Так называли Энвера Мамедова, дипломата и журналиста, человека, который стоял у истоков и руководил советским телевидением и радиовещанием. Сегодня на 101 году закончился его славный жизненный путь…

Представляем читателям Trend Life материал о жизни и деятельности личности, золотыми буквами вписавшей свое имя в летопись истории.

Энвер Мамедов родился 15 августа 1923 года в Баку. Мать - Ольга Алексеевна Иванова - работала машинисткой, делопроизводителем. Отец - Мамедов Назим Рауфович - был преподавателем. Он был арестован и замучен в тюрьме в 1949 году. Посмертно реабилитирован. Трудовые будни Энвера Мамедова начались еще в 7 классе, когда он стал работать помощником слесаря на заводе. Окончив среднюю школу, был принят курсантом в июне 1941 года в авиационное училище.

От защиты бакинских нефепромыслов до посольства Италии

В авиационное училище пришел после окончания планерной школы и парашютных курсов и готовился стать летчиком-истребителем. Война нарушила все планы: училище эвакуировали в Среднюю Азию, а Мамедов попросился на фронт и попал в распоряжение Закавказского фронта, но на передовую его не послали. Отправили учиться дальше - на курсы военных переводчиков ГРУ, и в качестве старшего лейтенанта он был отправлен на фронт. Командовал пулеметной ротой, занимался различными спецоперациями, в том числе борьбой против диверсантов, которые прорывались в сторону бакинских нефтяных промыслов. Отличался не только отвагой, но также воспитанием, образованием и интеллектом, знанием языков (немецкий, английский, французский, итальянский, поэтому в 1943 году был направлен в Народный комиссариат иностранных дел СССР в Москву, чтобы учиться на дипломата. Энвер Мамедов возмущался, писал рапорты, что он боевой офицер и должен быть на фронте. Но после краткосрочных курсов в 1944 году он был направлен в посольство в Италии, где произошла высадка американцев и англичан. 20-летний офицер стал самым молодым дипломатом СССР, хотя для этого требовалось отучиться 5 лет в вузе, а потом еще 2-3 года в Высшей дипломатической школе.

Во время работы в посольстве в качестве пресс-атташе он не только занимался связями с политическими партиями и газетами, но и в качестве офицера ГРУ помогал возвращению на родину советских военнопленных, которые бежали из немецких концлагерей, держал связь с партизанскими отрядами.

Нюрнбергский процесс и фельдмаршал Паулюс

В 1945 году Энверу Мамедову сообщили из МИД СССР, что предстоит ехать в Нюрнберг, где состоится процесс Международного Военного трибунала над главными нацистскими преступниками. Он стал синхронным переводчиком главного обвинителя на процессе от Советского Союза Романа Руденко, в то время прокурора Украины. Почти год он был лицом к лицу с главными нацистскими преступниками, осуществляя синхронный перевод с четырех языков.

Из воспоминаний Энвера Мамедова: "Когда меня спросили, как я отношусь к тому, чтобы поехать на Нюрнбергский процесс и участвовать в нем в качестве заместителя начальника бюро переводов, я сказал, что мечтаю о том, как бы увидеть в тюремных камерах этих негодяев и убийц. Так как я видел, что они творили на нашей земле, я сказал, что в любом качестве буду там".

Опыт дипломатической работы пригодился ему, когда пришлось выполнять ответственное и секретное задание. Ему поручили доставить из СССР в советскую зону оккупации в Германии фельдмаршала Паулюса. Дело в том, что когда письменные показания Паулюса, разоблачающие деяния гитлеровского генштаба, были представлены на процессе, защитники и ряд СМИ Запада назвали это подделкой. И тогда Энверу Мамедову удалось провести Паулюса незамеченным через посты американской армии на границе двух зон и также незамеченным доставить его в Нюрнберг. Во время процесса произошел интересный случай - когда защитник гитлеровских преступников еще раз поставил вопрос о том, что показания Паулюса сфабрикованы и председательствующий лорд Лоуренс спросил Романа Руденко, сколько времени потребовалось бы СССР, чтобы доставить Паулюса в Нюрнберг, ответ всех шокировал - "Минут тридцать". Появление в зале суда Паулюса вызвало шок у Геринга, Кейтеля, Розенберга. Их пришлось успокаивать…

Но Паулюс хранил молчание и категорически отказывался давать показания в суде. Заговорил он только после того, как ему пообещали предоставить встречу с женой.

Энвер Мамедов: "Я не отходил от Паулюса. В ночь перед выступлением он буквально расклеился. Когда мы провозили его по Нюрнбергу, то он, рыдая, говорил, что помнит Нюрнберг городом роз, сокрушался во что его превратили. На что я ему ответил: "А во что вы превратили тысячи и тысячи городов и сел на нашей территории?"

Западные спецслужбы не хотели, чтобы немецкий военачальник появлялся в зале суда и показания Паулюса на суде произвели эффект разорвавшейся бомбы.

Энвер Мамедов: "Одним из главных моментов в них было не только то, что Паулюс разоблачил утверждения фашистских генералов и фельдмаршалов Кейтеля и Йодля, что армия не имела никакого отношения к преступлениям гитлеровских палачей на территории Советского Союза. Но самое главное, Паулюс окончательно разбил миф, то лживое утверждение, что Гитлер провел только превентивную войну против Советского Союза, и что Сталин собирался напасть на Германию, а Гитлер лишь ненадолго опередил его".

Трибунал продолжался с ноября 1945 года по октябрь 1946 года. Самое тяжелое впечатление во время процесса на Энвера Мамедова произвели неоспоримые доказательства.

Энвер Мамедов: "Все сидели в огромном зале, нас от скамьи подсудимых отделяла низкая и тонкая стеклянная перегородка. Мне запомнилась одна сцена. На экране показали концентрационный лагерь в период освобождения его российскими и американскими войсками. На экране замелькали кадры, демонстрирующие, как бульдозеры сгребали в могилы тела заключенных, в зале был потушен свет, но лица подсудимых подсвечивались снизу. Мы могли наблюдать, как реагируют отдельные подсудимые на эту страшную хронику. Каждый играл свою роль: кто-то закрывал глаза, кто-то чуть ли не рыдал. Но для них не являлось секретом то, что делается в лагерях смерти…Как будто появились миллионы призраков замученных людей. Стало понятно, что на скамье подсудимых сидят вурдалаки, вампиры... Так же трудно было видеть на экране бульдозеры, сгребающие в ямы тела узников Маутхаузена и Освенцима. Для меня это было шоком, который запомнился на всю жизнь…Нюрнберг вынес приговор фашизму. Это был первый суд над теми людьми, которые являлись воплощением зла. Никто не может поколебать сегодня решение Нюрнбергского трибунала. Я испытывал огромное чувство удовлетворения от этого процесса".

"Мистер Икс" и "Князь" у истоков советского телевидения и радиовещания

После войны Энвер Мамедов был направлен на учебу в Институт иностранных языков, проработал на различных должностях в МИД до 1950 года. И в 37 лет, когда находился на взлете, неожиданно решил завершить дипломатическую карьеру и перешел в сферу журналистики.

В 1950-е годы возглавлял Главную редакцию вещания на США, Англию и Латинскую Америку, был главным редактором англоязычного журнала USSR. В 1962-1985 годах был первым заместителем председателя Госкомитета по радио и телевещанию СССР. Авторитет Энвера Мамедова был настолько высок, что по ключевым вопросам с ним всегда советовалось высшее руководство Госкомитета.

Энвера Мамедова называли "Мистером Икс советского телевидения" за его феноменальную способность, оставаясь в тени, на протяжении десятков лет воплощать самые авангардные замыслы. Он не просто создал масштабную систему телевещания в самой большой стране мира, но и наполнил ее уникальными по замыслу и качеству программами. А еще его называли "Князь" за стать, этикет и культуру общения.

Именно он создал сетку вещания – систему, в которой родились такие передачи, как программа "Время", "Очевидное и невероятное", "Клуб кинопутешественников", "Кинопанорама", "В мире животных" и т.д. Благодаря его творческой энергии были созданы такие программы, как "Голубой огонек", "Кабачок "13 стульев", "Вокруг смеха", "Что? Где? Когда?", многочисленные трансляции концертов. Именно ему принадлежит идея сделать запись 200 лучших театральных спектаклей, которые дали возможность людям, живущим в провинциальных городах, лицезреть постановки лучших спектаклей МХАТ, Малого и Большого театров, совершить телеэкскурсию по Эрмитажу, Третьяковской галерее, музею Пушкина и т.д..

Про него ходили легенды. Например, именно он взял на себя смелость выпустить в эфир без купюр такие фильмы, как "Вечный зов" и "Тени исчезают в полдень". Когда на эти ленты чиновники прислали целую папку замечаний, Энвер Мамедов пригласил режиссеров и спросил: "Вы хотите делать эти поправки?". Получив ответ – нет, на глазах у всех порвал все эти бумаги. "Картины приняты!" - сказал он. Из-за показа в "Вечном зове" массовых арестов крестьян в 1930-х годах у него были неприятности. В "Семнадцати мгновениях весны" советской цензуре не понравилось то, что нацисты показаны "слишком умными". А показ "Иронии судьбы, или С легким паром" вообще был выставлен на комиссию партийного контроля, где его очень серьёзно отчитали за низкий уровень на телевидении в антиалкогольной пропаганде. Впрочем, за кресло он не держался. Он был политобозревателем, знал иностранные языки, мог писать статьи, зарабатывая этим на жизнь.

Кстати, однажды в Москву на встречу с ним прилетела всемирно известная итальянская актриса, красавица Софи Лорен, которая очень хотела сняться в роли Анны Карениной.

Энвер Мамедов: "Я сказал, что мне русские женщины никогда не простят, если я возьму итальянскую женщину в качестве героини. Она это поняла, засмеялась, и мы расстались друзьями".

Энвер Мамедов был также одним из основателей первой советской развлекательной радиостанции "Маяк". Идея ее создания была непопулярна в партийных кругах, так как второй канал, на котором потом заработал "Маяк", был своего рода "кормушкой". Там выступали партийные чиновники, получая за это большие гонорары. Когда "лавочку" прикрыли и вместо партийных речей стали передавать информацию и музыку, они были крайне недовольны. А также он был одним из создателей Агентства печати "Новости", на базе которого и было образовано Российское информационное агентство "Новости". С 1986 по 1992 годы - политобозреватель, первый заместитель председателя АПН, советник главного редактора и гендиректора РИА "Новости". За годы деятельности был награжден семью орденами, десятью медалями.

Энвер Мамедов: "Я не делал больших подвигов. В душе был и всегда остаюсь журналистом. Работа среди людей, влюбленных в телевидение. Я отдал телевидению, на мой взгляд, все, что мог: прежде всего - безграничное уважение к телезрителю. И вспоминаю эти годы как прекрасные..."