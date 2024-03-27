Определен порядковый номер выступления представителей Азербайджана на "Евровидении-2024" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024" - Fahree (Фахри Исмаилов) и Илькин Довлатов выступят под номером 12 во второй части первого полуфинала, сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт конкурса.

На конкурсе Fahree и Илькин Довлатов исполнят песню "Özünlə apar". Композиция сочетает в себе синтез современной поп-музыки и традиционные этнические мотивы.

Автор песни Fahree (Фахри Исмаилов), также над конкурсной песней работали Мадо Салих, Эдгар Равин, Гасан Гейдар и Мила Милес.

Напомним, что международный конкурс песни "Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал - 11 мая.

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