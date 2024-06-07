Уилл Смит, Мартин Лоуренс и звезды азербайджанского шоу-бизнеса. До конца! (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум класса CineMastercard, расположенном в ТЦ Amburan Mall (поселок Бильгя), под открытым небом состоялось торжественное открытие летнего сезона и предпремьерный показ американского фильма "Плохие парни до конца", которая является четвертой частью франшизы "Плохие парни" и продолжением картины "Плохие парни навсегда", сообщает Trend Life.

На предпремьерном показе фильма среди гостей были звезды шоу-бизнеса, журналисты, блоггеры, предприниматели и руководители крупных организаций. Выступление танцевальной группы в костюмах полицейских и яркое световое шоу от ДиДжея придали вечеру особое настроение.

Первая часть франшизы вышла на экраны в 1995 году. За это время картина успела стать классикой среди комедийных боевиков. Режиссеры - Адиль Эль Арби и Билал Фалла. Главные роли детективов-напарников вновь исполнили Уилл Смит и Мартин Лоуренс.

Коротко о фильме: Однажды по теленовостям "парни" слышат серьезное обвинение в адрес погибшего капитана Конрада Говарда, якобы он причастен к коррупции и связям с наркотическими картелями. В снятом перед смертью ролике подтверждается ложность обвинений, где Говард призывает отыскать его убийц и восстановить запятнанную честь. Полицейские готовы откликнуться на призыв погибшего товарища, но сами попадают в неприятную ситуацию.

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