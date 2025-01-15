В Баку покажут, как бороться с телефонными мошенниками

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре Park Cinema Flame Towers 21 января в 19:30 состоится премьерный вечер турецкого художественного фильма "Qanuni və Qeyri-Qanuni".

Знаменитости, такие как Себахат Адалар, Шахин Сарсу, Орхан Шеддатлы и многие другие, примут участие в гала-вечере и вместе со зрителями насладятся просмотром фильма. Показ начнется в 20:30, и актеры будут рядом, чтобы поделиться своими впечатлениями, сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema.

Сюжет фильма рассказывает историю профессора права, который попадает в ловушку телефонных мошенников. Эрдем Куш, оказавшись в сложной ситуации из-за своей профессии, теряет работу и, преследуемый финансовыми проблемами, решает найти преступников. Он начинает преследовать сеть мошенников, притворяясь судьей, прокурором или полицейским, и решает вернуть свои деньги. В ходе этого расследования Эрдем не только сталкивается с внешними трудностями, но и ведет внутреннюю борьбу, ставя под сомнение собственные убеждения...

Для приобретения билетов: https://parkcinema.az/movies/view/14722/qanuni-ve-qeyri-qanuni-qala

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