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В Баку будет представлено театрально-цирковое шоу "İşıqlı Sirk"

Интересное Материалы 7 марта 2025 16:56 (UTC +04:00)
В Баку будет представлено театрально-цирковое шоу "İşıqlı Sirk"

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 9 марта в 11:00 будет представлено театрально-цирковое шоу "İşıqlı Sirk" для всей семьи, сообщает Trend Life.

Зрители увидят канатоходцев, иллюзионистов, обученных собак и даже самую яркую детскую дискотеку с лазерным освещением.

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/kids/illuminated-circus/137991

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