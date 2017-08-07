Российский знаток: "Баку – город, вбирающий лучшее из разных культур" (ФОТО)

Павел Уточкин, капитан санкт-петербургской команды, ставшей победителем в традиционном международном фестивале интеллектуальных игр V Кубок Ичеришехер, рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева, как непросто было выиграть у азербайджанских интеллектуалов.

- Ваша команда, входящая в десятку сильнейших команд мира, была в числе призеров очень многих интеллектуальных состязаний по всему свету, то есть опыт для сравнения у вас огромный. Как вы оцениваете уровень организации V Кубка Ичеришехер?

- Нам действительно есть с чем сравнить, и из десятка стран, где случалось принимать участие в соревнованиях, Азербайджан и прекрасный город Баку стоят особняком. Я хотел бы поблагодарить бакинский Клуб интеллектуальных игр "Ичеришехер" и персонально его руководителя Алексея Уланова, а также оказавшее поддержку министерство образования Азербайджана за высочайший уровень организации мероприятия как в игровом, так и в техническом плане. Уровень редактуры и судейства, а также место проведения игр в центре Старого города заслужили наилучшей похвалы.

- Что вы можете сказать о своих противниках, запомнились ли Вам чем-то азербайджанские соперники?

- Предпочитаю видеть азербайджанских знатоков людьми, разделяющими со мной общие интересы, а не противниками; наши соперники – это, скорее, авторы вопросов. Команды параллельно друг другу занимаются творческим поиском ответов, хотя для спортивного интереса и сравнивают, кто как справляется с этой задачей. Азербайджанские знатоки – это люди высокого уровня образования и общей культуры. Достаточно сказать, что игра велась на русском языке, а для успешной игры необходимо не только владение языком на уровне родного, но и солидный объем знаний, на нём полученных. Хозяева достигают этого уровня и соревнуются с нами на равных. Команды Балаша Касумова и Фаика Гусейнова, "Эверест", а также сильно выступивший в первом туре "Jazz" могут составить конкуренцию любой команде.

- Как для вас ощущается победа в Кубке? Сложно ли было конкурировать в такой среде?

- Достойный уровень других участников позволяет гордиться победой. Мы находились в группе лидеров с первого тура, но за каждое очко отрыва приходилось бороться, и в итоге мы достигли лучшего результата. В том, что мы добились преимущества, сыграли свою роль выносливость команды и способность ровно пройти вопросную дистанцию, еще одним из наших козырей являются большой опыт и сыгранность, так как почти все из нашего состава выступают вместе уже больше двенадцати лет.

- Была ли эта поездка в Баку для вас первой? Какое впечатление на вас произвел город и страна в целом?

- Для нашей команды это уже третье посещение гостеприимной столицы Азербайджана, хотя отдельные игроки приехали впервые. Но сколько бы раз ни приезжал в Баку, всегда приятно увидеть Старый город – Ичеришехер, в честь которого получил название прошедший Кубок, пройтись по Приморскому бульвару и площади Фонтанов, взглянуть на Пламенные башни – одну из визитных карточек города. Помимо Баку в этот раз удалось посмотреть древние рисунки-петроглифы в Гобустане, а также грязевые вулканы. Особо также отмечу азербайджанскую кухню, которая достойна высшей оценки.

- Россияне отмечают отсутствие в Баку культурного и языкового барьера. Вы с этим согласны? Как полагаете, какие причины лежат в основе этого явления?

- Безусловно, согласен. Баку – это открытый, мультикультурный, современный и динамичный город, вбирающий лучшее из разных культур и эпох, но остающийся при этом самобытным в глобальном мире. На мой взгляд, в нём комфортно и интересно гостям как из Европы, так и из Азии. Что касается отсутствия языкового барьера, то я вижу, что русский язык является основным языком межнационального общения. Частично через русский язык происходит приобщение и к международной культуре, от специальной литературы до новинок кинопроката. Владея несколькими языками, граждане Азербайджана расширяют свой доступ к мировым знаниям. А такие мероприятия, как Кубок Ичеришехер, способствуют развитию как культурных связей между нашими народами, так и личных связей на уровне отдельных людей.