Тимучин Эфендиев рассказал об успехах Бакинской академии хореографии

БАКУ /Trend Life/ - Представляем читателям Trend Life интервью ректор Бакинской академии хореографии Тимучин Эфендиев журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева.

– Возглавляемая Вами академия возникла совсем недавно, однако ее достижения высоко оценили выдающимися артистами и хореографами. Чем вы объясняете этот феномен?

– Бакинская академия хореографии была создана на базе Бакинского хореографического училища сравнительно недавно. Но хореографическое образование в Азербайджане имеет 90-летнюю историю. Именно в Баку в 1923 году – впервые на Востоке – была создана балетная студия, а в 1929 году – училище. На создание и формирование хореографического образования в Азербайджане, несомненно, повлияла русская школа, первые педагоги были именно русские представители хореографического искусства. Как известно, русская хореографическая школа имеет очень богатую историю и является одной из лучших школ в мире. То, что азербайджанская школа строилась и сегодня опирается на русскую школу хореографии, сохраняя былые традиции и изучая новые способы преподавания, дает возможность ей развиваться большими темпами. Сегодня к обучению в Бакинской академии хореографии проявляется интерес из зарубежных стран – не только из России, но, например, из Японии.

– А творчество каких российских мастеров изучают ученики академии сейчас?

– В учебном процессе Бакинская академия хореографии в основном пользуется программами Академии русского балета имени А.Я. Вагановой и Московской государственной академии хореографии. Конечно, в нашей академии студенты изучают историю мирового балета, где большое место выделено истории русского балета. Я вообще считаю, что каждый артист балета обязательно должен хорошо знать богатую историю русского балета. Немаловажен и тот факт, что до того, как открылась академия, азербайджанские мастера балета получали высшее образование в России. И многие из них теперь преподают хореографию в Бакинской академии.

– Как складывается ваше сотрудничество с московской академией хореографии и Академией русского балета имени А.Я. Вагановой?

– У нас подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого проводится множество мероприятий. В конце 2015 года делегация нашей академии во главе с проректорами побывала в Академии русского балета и близко познакомилась с ее деятельностью. В ноябре прошлого года к нам с мастер-классом для студентов академии приезжал ректор Академии русского балета, народный артист Российской Федерации Николай Максимович Цискаридзе. А в декабре мы принимали участие во Всероссийской научно-практической международной конференции «Актуальные вопросы развития искусства балета и хореографического образования» проводимой Московской государственной академией хореографии. Сейчас планируется приезд делегации Академии русского балета в Баку, надеюсь, все состоится.

– А какие совместные проекты с российской стороной планирует академия в новом году?

– В 2018 году Бакинская академия хореографии уже во второй раз будет проводить международный конкурс танца имени Гамар Алмасзаде. В члены жюри приглашены видные представители российской хореографической школы. И конечно, в конкурсе будут принимать участие представители из Российской Федерации. В первый год проведения конкурса многие российские учебные заведения, которые занимаются хореографическим образованием, прислали к нам своих участников. Также планируется совместная организация с российскими хореографическими вузами международной конференции, посвященной актуальным проблемам хореографического образования. Кроме того, запланировано несколько мастер-классов представителей российского хореографического искусства для наших студентов.

– Есть мнение, что именно танец глубже всего демонстрирует культуру народа, согласны ли Вы с этим утверждением и если да, то как оцениваете в этом плане взаимное влияние российской и азербайджанской танцевальных школ?

– Да, танец демонстрирует не только культуру, быт, характер, историю, но и богатую литературу каждого народа. Именно посредством танцев можно передать ту глубокую философию, всю красоту чувств которую описали великие поэты в своих произведениях. Например, известный балет Гара Гараева «Семь красавиц» по сюжетам поэмы Низами Гянджеви, «Лейли и Меджнун» по мотивам поэмы Фикрета Амирова, «Легенда любви» Арифа Меликова. Эти балеты неоднократно были поставлены на российской сцене, в частности на сцене Большого театра. А что касается взаимного влияния российской и азербайджанской танцевальных школ, это неизменно служит обогащению хореографического искусства обеих стран.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.