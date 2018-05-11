Это был настоящий вызов для меня – литовский режиссер о фильме, который покажет в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане 2-17 мая проходит II Европейский фестиваль толерантности IMAGINE, сообщает Trend Life. В программу фестиваля входят мастер-классы, выставки, демонстрация спектаклей, и конечно, кинопоказы.

Так, 14 мая в Park Cinema Flame Towers вниманию зрителей будет представлена документальная картина "Мастер и Татьяна" литовского режиссера Гедре Жичките (Giedre Zickyte).

В преддверии показа Гедре Жичките рассказала Trend Life о герое своего фильма – известном фотографе Витасе Луцкусе, о том, что связывает его и фильм с Азербайджаном, и почему название киноленты так напоминает название романа Михаила Булгакова.

- Документальная лента "Мастер и Татьяна" рассказывает о классике литовской фотографии – Витасе Луцкусе. Почему вы выбрали эту тему, что вас больше всего привлекло?

- Это история о наиболее всеобъемлющем и многогранном чувстве – о страсти, которая становится непредсказуемой, когда загорается в сердце талантливого художника. Мир был недостаточно большим для Витаса Луцкуса, а его сердца было недостаточно, чтобы вместить в себя все те эмоции, которыми жизнь одаривала его. Именно поэтому его жизнь стала крайне сложной для него, и в то же время особенно интересной для нашего ознакомления.

- Как вы считаете, в чем феномен Витаса Луцкуса, в чем выражалась его индивидуальность?

- Вопрос, который меня обычно беспокоит, почему мы боимся тех, кто думает, живёт и делает нас по-настоящему свободными? Это люди, о которых я хочу рассказать в своих документальных фильмах. Таким человеком был и Витас Луцкус. Он был личностью, с которой мне очень хотелось бы встретиться и побеседовать хотя бы пять минут. Он и его жизнь окутаны легендами настолько, что порой тяжело провести черту между правдой и вымыслом. Витас Луцкус не был тем, чью жизнь можно было бы назвать примером для подражания. Хотя, кто решает, что зовётся "нормальной" жизнью, а что нет? Очевидно одно: вы всегда можете почувствовать жизненную харизму и образ совершенно неординарного, влюблённого в своё дело, полного противоречий, и, тем не менее, искреннего и честного человека во всех историях, окружающих его. Такая же энергия ощущается в его фотографиях, на которых жизнь запечатлена такой, какой её видел талантливый фотограф, и она не оставит вас равнодушной.

С другой стороны, посредством его образа я пытаюсь найти ответ на вопрос, каковы пределы познания, и где начинаются утраты? Какую цену человеку необходимо заплатить за это?

- Скажите, а удалось ли вместить в хронометраж фильма все главные события в жизни Витаса Луцкуса?

- Это невозможно. Фильм – не энциклопедия. У фильма своя, субъективная история… Я решила назвать фильм "Мастер и Татьяна", потому что, на мой взгляд, это название помогло мне сделать выбор среди сотен тем и материалов, которые у меня были. Название, очевидно, является намеренной отсылкой к известному роману Булгакова "Мастер и Маргарита", и не только из-за темы любви, демонов, духов, мистических совпадений, жизни художника при советской власти, но также из-за того, что "рукописи не горят" (прим. - фраза из романа "Мастер и Маргарита").

Спустя некоторое время после того, как я начала работу над фильмом, я осознала, что никогда не смогу узнать Витаса полностью, потому что он более не с нами. Мне оставалось лишь мельком взглянуть на его жизнь сквозь воспоминания других. У меня даже почти не было видеокадров с его участием. Всё было недвижимо, статично - фотографии не передают движения, а самого человека уже ведь нет в живых. Но вся его жизнь была полна движения, и фильм – это тоже движение! Как разобраться с этим парадоксом? Как привести в действие и оживить недвижимое? Это был настоящий вызов для меня!

Но всё изменилось, когда я отправилась в США и встретилась с его женой Татьяной. Крайне благодарна ей за то, что спустя 20 лет молчания она открыла мне двери и к невероятному архиву Витаса, и к их замечательной и трагической истории любви. Я осознала, что именно она и будет той, кто "оживёт" в фильме, и кто покажет Витаса через свою любовь к нему с помощью архива, который она хранила столько лет. Любовь и созидание сильнее смерти.

- Вы не только режиссер фильма, но и автор сценария. Поделитесь своими впечатлениями от работы над лентой...

- Перед автором любого документального фильма встаёт вопрос этики. В "Мастере и Татьяне" этот вопрос казался в сотни раз больше. Тема фильма была крайне чувствительной и тонкой, так как затрагивала вопросы смерти и неоднозначного убийства, которое было окутано легендами и слухами. Снимая этот фильм, я поняла, что есть вопросы, на которые не могут быть даны ответы. И что есть в жизни вещи, которые лучше не ворошить. Как говорит Татьяна в последней сцене фильма, "оставим всё как есть"…

- Витас Луцкус объехал с фотоаппаратом много республик бывшего Советского Союза. Если не ошибаюсь, был он и в Азербайджане. В фильме отражен этот визит?

- Конечно же, Витас был в Азербайджане. У него там было много друзей, и он подготовил цикл фотографий во время своего путешествия. Могу рассказать вам об одной интересной детали в фильме. На протяжении всего фильма звучит специфический мотив, который можно услышать в самом начале, во время показа фотографий, и который создаёт мистическое чувство вечности. Я случайно услышала этот мотив в старом документальном фильме об Азербайджане. Он был записан в какой-то степи. Это был крайне мистический и замечательный звук ветра. Я была поражена этим звуком, это было именно то, что я искала и не могла найти ни в одной звуковой библиотеке. Так что я использовала оригинальный звук из этого старого документального фильма.

- Раз уж мы заговорили об Азербайджане, скажите, а что вы знаете о нашей стране, были ли здесь когда-то?

- Нет, я ранее не бывала в Азербайджане, но я наслышана о вашем гостеприимстве и замечательных людях.

- Давайте вернемся к вашему творчеству, расскажите, над чем сейчас работаете?

- Да, конечно. Сейчас я на послепроизводственном этапе моего нового фильма. Он называется "Прыжок", и в нём я опять ищу людей, которые хотят быть свободными.

- Скажите, есть ли интерес к документальному кино у зрителей Литвы, и какие темы пользуются популярностью?

- Да, я очень рада, что в наших кинотеатрах в последнее время начали предоставлять время для показа документальных фильмов. И наши работы оправдывают это доверие успехом на кассовых сборах. Одна из последних таких работ и вовсе стала прямо феноменом – творческий документальный фильм о… нашем лесе. И этот фильм – "Древние леса" - собирает полные залы в мультиплекс-кинотеатрах. Быть может, это говорит о том, что люди соскучились по настоящему и красивому?

- Да, наверное это так. Спасибо вам за беседу, очень ждем показа вашего фильма в Баку.

Отметим, что фильм "Мастер и Татьяна" был продемонстрирован на множестве фестивалей в Европе и Северной Америке, включая крупнейший и наиболее престижный Фестиваль документального кино в Амстердаме (IDFA). Картина была представлена в категории "Лучшие на фестивале".

В 2015 году "Мастер и Татьяна" был награждён Литовской киноакадемией (литовский "Оскар") национальной премией "Серебряный журавль" как "Лучший документальный фильм года", а также в номинациях "Лучший режиссёр", "Лучший кинематограф", "Лучший монтаж".

Фильм был также продемонстрирован в кинотеатрах Литвы и на телевидении в ряде европейских стран – Италии, Швеции, Польше.

(Авторы: Фикрет Долуханов, Джани Бабаева)

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