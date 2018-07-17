Будь счастливым на чистой Земле! Азербайджан глазами Георгия Богословского (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев отмечает заметный рост обоюдного интереса между россиянами и азербайджанцами, который выражается не только в увеличении туристического потока, но и в количестве мероприятий, которые страны проводят на территории друг друга. В этой связи стоит отметить, что все чаще эти мероприятия носят синхронный характер, например, театры обмениваются гастролями, творческие юбилеи празднуются и в Москве, и в Баку, молодежные конкурсы проводятся этапами – в российских и азербайджанских городах. В этом отношении выставка известного российского фотохудожника «Будь счастливым на чистой Земле!» продолжила тренд, будучи с разницей в один день открыта сразу в двух странах – России и Азербайджане, однако в разном составе: Россия знакомилась с видами Азербайджана и наоборот. О том, как появился международный проект, и какое впечатление он произвел на публику, с Георгием Богословским побеседовала руководитель Центра РАД Наталия Красовская.

- Сегодня ваши работы находятся в частных коллекциях Чехии, Словакии, Вьетнама, Италии, а так же в центральных государственных музеях России. Однако главным вашим творческим проектом на протяжении последних лет остается экспозиция «Будь счастливым на чистой Земле!». Этим летом она была представлена сразу в двух странах. Расскажите, пожалуйста, как появилась идея этого проекта, и как изменился состав экспозиции к Баку?

- В Ижевск – столицу Удмуртской Республики – выставка приехала отмечать День России. Кроме того, это был еще и День города Ижевска – двадцатого по численности населения города России, крупного промышленного, торгового, научно-образовательного и культурного центра Поволжья и Урала. Очень хотелось сделать красивый и оригинальный подарок гостям и жителям города, и, судя по отзывам, это удалось! Причем свое почетное место в выставочной галерее Ижевска заняли прекрасные виды Азербайджана. Что касается Баку, то идея познакомить людей, живущих за пределами России, с её великолепным природным разнообразием зрела уже давно. Пожалуй, со времен участия в международной выставке «ЭКСПО-2005» в Японии, где мои фотокартины представляли Россию. В этом году очень удачным и плодотворным оказалось сотрудничество с Российский информационно-культурным центром в Баку, где была представлена моя экспозиция. Здесь были представлены работы, с видами заповедных и уникальных мест России: Бурятия, предгорья Восточных Саян и несравненный Байкал – достояние России и самый ценный водный ресурс планеты, рядом с которым возникают непередаваемые ощущения, столько в нём силы и мощи, и в то же время хрупкости! Поэтому это достояние необходимо беречь и сохранить для наших потомков!

- А как были сделаны фотокартины Азербайджана для Ижевска?

- По Азербайджану мы путешествовали несколько лет назад и остались крайне довольны пребыванием в этой удивительно гостеприимной стране. Азербайджанцы – очень радушные и добрые люди, мы познакомились с местными обычаями и узнали традиции этого древнего народа, что было увлекательно и необычно!

- Что Вас больше всего впечатляет в Баку как фотохудожника?

- Баку – красивый и впечатляющий город. Старинные здания передают атмосферу той эпохи, в которую они были построены и, несомненно, достойны внимания и почтения. Очень приятно находиться в Баку - неспешно прогуливаться по узким улочкам или прятаться в тени в одном из зелёных садов. Баку вдохновляет! Хотелось отметить, что атмосфера на выставке была теплой, дружеской, легкой и непринужденной. Мы благодарим посетителей за отзывы, очень приятно разделить с бакинцами очарование и живую энергию природы, её неповторимость и восторг существования и жизни на нашей прекрасной зеленой планете!

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