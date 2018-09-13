Ариф Меликов - 85: Всем лучшим, что есть у меня, я обязан своему народу, своей земле

БАКУ /Trend Life/ - Композитор - это есть музыка, а музыка - неиссякаемый свет в окне нашей жизни. Выдающийся азербайджанский композитор Ариф Меликов - один из самых значительных и ярких композиторов в современном музыкальном искусстве. Его глубокая и самобытная музыка заслуженно завоевала широкую любовь и признание далеко за пределами Азербайджана.

Сегодня лауреат Государственной премии Азербайджана, народный артист СССР, кавалер орденов "Независимости" и "Гейдара Алиева" , Золотой медали имени Низами Гянджеви, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Ариф Меликов отмечает 85- летний юбилей, сообщает Trend Life.

В настоящее время ведёт активную композиторскую, преподавательскую и музыкально-общественную деятельность, и считает, что главное в жизни - не награды, а воспитание творческой молодежи.

"Я начал преподавать, когда мне было 17 лет - сначала в музыкальной школе, потом в училище, а затем уже в консерватории. Мне есть, что вспомнить, есть, чему научить. Сегодня молодежь очень разная. Мои студенты - воспитанные люди, со вкусом, талантливые ребята и девушки. Многие из них пишут замечательную музыку, стараются продвигаться всегда вперед. Я с гордостью могу сегодня говорить о них. Прежде всего, я, как педагог, должен их научить концепции, истории музыки, они должны слушать и любить не только себя, но и классиков, корифеев - а подобное не может влиять плохо на человека. Многие зачастую судят о молодежи лишь по тем людям, которые проходят мимо них на улице, толкаются в общественном транспорте и так далее. Я же вижу немного другую молодежь. На моем веку я повидал многое, но могу ручаться за то, что среди моих студентов не было ни одного плохого человека! Если есть талант, достаточно его помножить на правильное обучение, правильное направление. Раз Бог наделил тебя талантом, ты ответствен и должен оправдать свое предназначение. Нужно с молодости правильно закладывать основы – и творческую, и человеческую позиции. Старшее поколение должно помогать подрастающему, советовать, поддерживать".

Он один из тех композиторов, которые постоянно подвержены обновлению, обогащая музыку новыми идеями. Композитор вписал свои лучшие страницы в азербайджанскую музыку и особенно внес значительный вклад в сокровищницу азербайджанской симфонической и балетной музыки. Ариф Меликов является автором таких балетов как "Легенда о любви", "Сильнее смерти", "Двое на Земле", "Али-баба и 40 разбойников", "Поэма двух сердец", "Юсуф и Зулейка", которые ставились на многих сценах мира. Композитор также является автором сочинений для оркестра, камерных и вокальных произведений, музыки для драматического театра и фильмов, среди которых "Волшебный халат", "Звезды не гаснут", "Последний перевал", "Гариб в стране джиннов", "Легенда о девичьей башне", "Сигнал с моря", "Родные берега", "Убийство в ночном поезде", "Палитра жизни" и т.д. В центре внимания композитора всегда стоит человек со всеми его сложными проблемами. Ариф Меликов глубоко проникает во внутренний мир человека, ощущает все его сокровенные мысли и чувства, разделяет с ним его радости, горести и борется против зла, стремясь к самому чистому и прекрасному. Именно поэтому музыка Арифа Меликова, хоть и глубока по содержанию, но доступна каждому человеку. Ибо образами в ней являемся мы - люди, такие, какие есть на самом деле. А главное в основе его произведений заложена тема искренней любви.

"Слово "любовь" имеет множество фантастических градаций. Потому что, по большому счету, все на свете связано с этим словом. Просто у каждого свои понятия. Например, в Восьмой симфонии, посвященной Гейдару Алиеву, я использовал шесть философских стихотворений Назыма Хикмета, и в финале звучат стихи Алмаса Илдырыма, где он пишет о любви к Родине, от которой оторван не по своей воле. Он пишет, что ценит свою Родину выше Бога и выше своей веры. Для такого человека, как Алмас Илдырым, это было бы кощунством, а для любого другого - преступлением. Но это - его выражение высокой любви к своей Родине, и эти слова мог сказать только гений. Без любви человек превращается в животное. Человеком делает человека любовь. Любовь - некая специя, с ее присутствием все становится красочнее, добрее, нежнее. Я объездил очень много стран, где ставились мои произведения, и, в первую очередь, "Легенда о любви". Впервые она была поставлена на сцене Мариинского театра, когда мне было 28 лет и восторгу не было предела - какие еще чувства и эмоции могут быть у молодого человека, чье произведение ставится на сцене столь великого театра?! Спектакль был принят с большим интересом, и после его триумфа о нем писал весь мир. Думаю, что не каждому композитору при жизни было суждено видеть такое количество премьер своего творения на мировых театральных сценах".

Вот уж действительно, если Бог одаривает талантом, то не одним…Как известно, Ариф Меликов также влюблен в изобразительное искусство и создает картины. Он создал триптих симфонии "Вечность", "Загульба", "Любимые цветы", "Кавказские горы", "Черное золото Каспия", "Восток" и другие.

"С детства любил рисовать, занимался этим не систематически. Были этапы, когда появлялись подряд несколько работ, а потом снова все это надолго оставалось в стороне. В домашних условиях трудно заниматься писанием картин - краски кладешь прямо на рояль, пачкаешься, в комнате стоит запах красок. Поэтому этим я занимаюсь на даче. Люблю рисовать цветы, экспериментировать с цветом, тонкостью. У меня получаются музыкальные работы. Иногда делаю бессюжетные картины, где-то абстрактные, где-то реальные. Например, с моего балкона видна на расстоянии Тезепирская мечеть, я рисовал ее трижды.

Или, когда я болел и лежал в больнице на Шихово, и из окна была видна вдалеке платформа. Я привез домой четыре холста, нарисованные с одной точки, но они все разные – по цвету, по настроению, по состоянию моря, по времени суток. Неизменна только платформа вдали. Я не продаю свои картины, но дарю. Есть работы, которые хранятся в коллекциях моих друзей в Баку и за рубежом – в России, в Турции".

Ариф Меликов говорит, творческий человек не может не творить. Не творить - значит не быть.

" Не может быть в жизни все впереди, когда столько лет уже позади. Мне уже достаточно лет, но, может быть, что-то еще успею сделать. Возможно, кто-то и знает, как на самом деле делается творчество. Я же сужу об этом по Родену - он создавал свою скульптуру, отсекая все ненужное у глыбы, оставляя лишь нужное. Вот и я следую этому принципу. Главное в этой жизни, любите Родину и свой народ. Я сын своего народа! Я горжусь тем, что я азербайджанец, и всем лучшим, что есть у меня, я обязан своему народу, своей земле".

В статье использованы материалы из открытых источников в интернете.

(Автор: Вугар Иманов)

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