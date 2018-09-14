Эльдар Янибеков: Мы всегда подчеркиваем вклад Азербайджана в победу в Великой Отечественной войне (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заместитель директора Московского Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Музея Победы) Эльдар Янибеков рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева о перспективах музейного сотрудничества и общем деле сохранения исторической памяти о Великой Победе.

- Ваш музей имеет довольно продолжительную историю взаимодействия с азербайджанскими музеями, в частности, среди ваших партнеров есть Музей независимости Азербайджана, а в прошлом месяце на базе РИКЦ вы открыли в Баку выставку, посвященную битве при Курской дуге. Расскажите, пожалуйста, как складывается ваше текущее сотрудничество с бакинскими коллегами?

- Действительно, идея недавно открывшейся фотовыставки в Баку – это результат опыта предыдущего плодотворного сотрудничества. В 2015 году мы совместно с сотрудниками музеев Азербайджана работали над выставочным проектом «В борьбе против нацизма мы были вместе». Эта выставка экспонировалась в нашем музее на протяжении года и именно раздел, посвященный Азербайджану, стал одним из самых значимых. Причем, как по количеству представленных музейных предметов, так и по их историческому и художественному качеству. Например, в экспозиции участвовали интересные и самобытные живописные работы азербайджанских художников. Это сотрудничество, несомненно, нам хотелось продолжить. В целом, хотелось бы ближе познакомиться с музейной деятельностью в республике. Думаю, нам есть чем заинтересовать друг друга, как с точки зрения делового сотрудничества, так и с точки достижений в области музейного дела.

- Сегодня одной из важнейших задач как в России, так и в Азербайджане стало сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и Второй мировой в целом – в противовес "новым" прочтениям, которые по факту искажают историю. Каким образом, на ваш взгляд, наши страны могли бы вместе работать в этом направлении?

- Приближается великая дата – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы заинтересованы делать как можно больше выставочных проектов совместно с музеями Азербайджана. Музей Победы готов предоставлять передвижные и электронные тематические и фотовыставки по согласованному плану. Соответственно, тематические выставки из Азербайджана мы готовы экспонировать в Музее Победы. Несомненно, они будут представлять большой интерес для посетителей музея.

- А в настоящее время среди материалов музея есть материалы, посвященные вкладу Азербайджана в общую Победу?

- Да, наши экскурсоводы постоянно подчеркивают вклад Азербайджана в общую победу. Участие республики не сводилось к тому, что многие ее жители пошли на фронт – республика помогала нефтью, что было жизненно необходимо для «войны машин». В экспозиции Музея Победы в течении пяти лет демонстрировался комплекс известного азербайджанского инженера, лауреата Госпремии СССР Э.Х.Мехтиева, предложившего коренную реконструкцию глубинно-насосного метода добычи нефти, автора книг по данной тематике: его награды – Знак Лауреата Государственной премии, медаль «За оборону Кавказа», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», личные вещи, документы и фотографии. В 2019 году мы планируем провести в музее реэкспозицию, которая наиболее полно будет отражать жизнь тыла в годы Великой Отечественной войны. Конечно, мы крайне заинтересованы в получении экспонатов по данной теме, которые, в частности, смогли бы показать такую важную и значимую тему, как добыча нефти в Азербайджане. Это могут быть предоставленные музейные предметы, приборы и элементы нефтедобывающего оборудования периода 1941-1945 годов или же их аналогов. И это еще одно направление, в котором мы бы хотели поработать с азербайджанскими музеями.

- Насколько вообще, на ваш взгляд, может быть эффективным межмузейное сотрудничество для развития международных отношений как на политическом уровне, так и на уровне гражданского общества?

- На протяжении многих лет у нас была одна общая история, и в Великую Отечественную войну мы были вместе. Таким образом, в исторической ретроспективе Победа – это общее достояние наших народов. В основе общей победы лежали чувства глубокой любви к Родине, высочайшего народного патриотизма. Таким образом, у нашего сотрудничества глубокие исторические корни. А межмузейное сотрудничество позволяет показывать отношения наших стран в различных плоскостях.

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