Единственная азербайджанка – космический пилот NASA: эксклюзивное интервью из США (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Космос - это настоящее и будущее человечества. Трудно представить более романтичную и перспективную сферу деятельности, чем освоение космоса.

В период первых полетов в космос в обществе не прекращались разговоры о космических исследованиях, казалось, что вот-вот он покорится человеку. Но еще очень многое предстоит сделать в неизведанных просторах Вселенной… Как стать космонавтом? Кто из нас не задавался этим вопросом, будучи ребенком. Многие и по сей день спрашивают сами себя: а смог бы я? Разворачивается эпоха новых космических путешествий и освоения космоса. Исследовать космос - это физически и психологически тяжелая работа, к тому же, связана с большим риском.

Представляем читателям Trend Life эксклюзивное интервью с Севиндж Мамедовой, которая является единственной женщиной из Азербайджана - космическим пилотом Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства в США. Отметим, что это первое интервью нашей соотечественницы отечественнымСМИ, несмотря на то, что она уже 9 лет работает NASA's Johnson Space Center. Севиндж Мамедова несколько раз была в гостях теле и радиокомпаний США, Канады и других стран.

Космический центр имени Линдона Джонсона (NASA's Johnson Space Center) - центр НАСА по разработке пилотируемых космических кораблей, обучению астронавтов и подготовке пилотируемых космических полётов, центр управления и контроля за космическими полётами. Центр представляет собой комплекс из 100 зданий на территории площадью 656 гектаров к юго-востоку от Хьюстона. В центре проходят подготовку как астронавты США, так и стран-партнёров. Первоначально центр назывался "Центр пилотируемых космических полётов", а в 1973 году центр был переименован в честь экс-президента США, уроженца Техаса Линдона Джонсона

"Для меня большая честь и счастье представлять Азербайджан в США и работать космическим пилотом в НАСА. Это одна из самых престижных профессий в США и за эти годы совершила 67 вылета, из которых несколько в космос. Самым продолжительным из них был – 41 день и 8 часов", – начала беседу 39-летняя Севиндж Мамедова и рассказала о своем обучении на пути к профессии. Это поразительно!

"Любовь к космосу и полетам появилась еще в юные годы, когда буквально не отрывалась от документальных циклов про тайны и покорение Вселенной, фильмы о космонавтах. Я родилась в Баку, училась в школе №20. На протяжении 18 лет живу в США – городе Норфолк, штата Вирджиния , а ныне в Пасадена, штата Калифорния. В 20 лет поступила на факультет инженера аэрокосмических систем Гарвардского университета - одного из самых известных университетов США и всего мира. Далее окончила магистратуру по специальности космического пилотирования одного из старейших университетов Великобритании - Кембриджского университета, а также докторантуру по нано технологиям Калифорнийского технологического института. На протяжении долгого времени работала в различных областях НАСА, а последние девять лет являюсь космическим пилотом первой степени и также контролирую полеты"

Пилотируемый космический корабль предназначен для выполнения полётов людей в космическом пространстве и, в частности, доставки людей в космос и безопасного их возвращения на Землю (или иную планету/спутник/космическую станцию). В состав экипажа обычно входят два пилота: командир и его помощник. Независимо от своего статуса пилот знает всё об устройстве воздушного судна, его управлении и правилах безопасности. Самые напряжённые моменты – взлёт и посадка, здесь многое зависит только от его умений. Для космического пилота незаменимы такие качества, как психологическая стойкость и умение быстро реагировать в экстремальных условиях. На протяжении всего полёта он должен сохранять высокую концентрацию. Также пилоту нужно иметь отличное здоровье, его состояние проверяется перед каждым перелётом. Ему не обойтись без хорошего зрения, слуха, усидчивости, способности мгновенно переключаться от решения одной задачи к решению другой.

"Мой первый вылет был совершен на космическом корабле KW-8, когда предстояла задача восстановления спутника Space-Tso1. Это заняло 21 час! Моим чувствам не было предела! Это было нечто! Я – первая азербайджанка – космический пилот НАСА, а еще хотелось бы отметить наших земляков Эльданиза Керимова, Атиллу Аскерова и Теймура Садыхова. Кстати, в Пасадене среди соседей есть азербайджанцы, с которыми часто встречаюсь и всегда вместе отмечаем национальные праздники, устраиваем вечера с нашими традициями и обычаями".

Чтобы попасть в ряды космических пилотов НАСА необходимо высшее образование, опыт полетов и великолепное здоровье. Причем, на одно место претендуют 100 кандидатов с одинаковой квалификацией. Тех, кто пройдёт первичный отбор, ждут длительные испытания, тесты и тренинги. Например, плавать в 25-метровом бассейне без остановки в течение 10 минут, будучи при этом одетым в летний костюм и теннисные туфли; стать сертифицированным дайвером, чтобы тренироваться в подводной среде, которая хорошо имитирует космическое пространство; летать с перегрузками на реактивном самолёте, чтобы подготовиться к перегрузкам в космосе и т.д. Также придётся привыкать разгуливать в космическом скафандре, и это не так просто, как показывают в кино. Но даже после успешного прохождения всех испытаний сразу в космос вас никто не отправит. После упорных тренировок на земле и в воде предстоит пройти специальный курс обучения тому, что придётся делать в космосе, а также освоить особый образ жизни и специальный режим питания и тренировок. Но даже и тогда в космос могут вообще не отправить, а оставить работать на этой планете. Ведь на каждого человека, работающего на орбите, приходится 1 тысяча человек, выполняющих работу на Земле. Теперь представляете, что пришлось преодолеть Севиндж на пути к своей цели!

По словам Севиндж Мамедовой, в будущем она хочет стать преподавателем по космическому пилотированию, причем, обучать именно женщин.

"Хочу передать привет родной земле, близким и родным. И обратиться к нашим женщинам – пусть всегда будут сильными, позитивными и верят в свои силы на пути к поставленной цели или профессии, и тогда все обязательно получится! А пока меня вновь ждет полет. Через два месяца полечу на SpaceX Falcons B12. Просторы Вселенной ждут нас…"

(Автор: Вугар Иманов)

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