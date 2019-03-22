Этногруппа "Якруна": Когда объединяются русский и азербайджанский характеры – рождается гармония (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Московская группа «Якруна», основанная вокалисткой Луизой Имангуловой – финалисткой шоу «Голос-5» и перкуссионистом Марио Калдарару, объединила талантливых музыкантов - Александра Надеждина и Александра Борисова, Сергея Клевенского и Владимира Крижановского. Пестрота биографий участников группы позволяет им представлять на международных фестивалях и концертах одновременно русскую, азербайджанскую, молдавскую и татарскую культуры. В музыкальных обзорах стиль группы не зря называют «этническая музыка планеты Земля» – в композициях «Якруны» красочно переплетаются музыкальные и песенные традиции разных народов, получающие уникальное звучание благодаря этно-джазовой авторской обработке. В преддверии весеннего концерта группы, который состоится 23 марта в Москве журналист межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева поговорил с основателями коллектива о его необычной стилистике и влиянии на неё азербайджанской культуры, о важности народных традиций и актуальности традиционных песен, о записи нового альбома, предстоящем концерте и других творческих планах.

– Вы доносите до современного слушателя тексты традиционных народных песен в оригинальной обработке. Как вы сами определяете жанр, стиль, в котором работаете? Насколько он популярен, насколько понятен неподготовленной публике?

Луиза Имангулова: Наш жанр мы определяем как этно-джаз и арт-фьюжн. О популярности жанра и стиля можно судить по отклику слушателей. На наших концертах публика всегда в полном восторге. Те, кто приходят послушать нас впервые, как правило, мгновенно вступают в ряды ценителей нашего творчества. Например, 9 февраля нас показали по телеканалу «Россия-Культура». Отклик был просто шквальным, нас буквально завалили личными сообщениями. И конечно, ряды наших слушателей существенно пополнились. Стало быть, мы понятны людям.

– Вы поистине мультикультурный коллектив, объединивший представителей разных народов. Что привносит в вашу стилистику азербайджанская культура?

Мариан Калдарару: Азербайджанская культура приносит в наше творчество ритмы и энергию. Например, у нас есть композиция «Мята». Это традиционная свадебная песня Самарской области, второй Родины нашей вокалистки Луизы. Над этой песней мы долго колдовали в студии, в результате чего она приобрела восточный ритм и активный темперамент – это совместное Азербайджано-Молдавско-Татарское влияние.

– Есть ли в вашем репертуаре азербайджанские песни? Планируете ли вы их включить?

М.К.: Мы планируем по возможности ввести в репертуар песни всех народов, которые входили раньше в состав СССР. Сейчас у нас в репертуаре уже есть русские, татарские, молдавские, белорусские и украинские песни. Конечно, в первую очередь мы будем ориентироваться на этнический состав нашей группы. Азербайджанские песни тоже обязательно будут.

– Вы исповедуете «гармонию различий», соединяя в своём творчестве элементы разных культур. В чём, на ваш взгляд, проявляется взаимовлияние разных, но издавна дружественных, граничащих культур, как, например, российской и азербайджанской?

Л.И.: Когда вместе сходятся полярные темпераменты, например: русский, азербайджанский, молдавской, татарский, – пространство нашей студии просто искрит электричеством! Русский темперамент – спокойный и основательный, азербайджанский – активный и энергичный, и когда они объединяются – рождается гармония. Мы обогащаем друг друга, нам очень интересно и радостно вместе заниматься творчеством.

– Одинаковое ли в России и в Азербайджане отношение к народным традициям, фольклору?

М.К.: Нам кажется, что в Азербайджане к традициям относятся более трепетно, внимательно и уважительно, нежели в России. Здесь, безусловно, прослеживается влияние исторических событий. В СССР долгое время насаждался коллективизм, ставилась цель всех «причесать под одну гребёнку». Коренная культура зачастую подменялась чем-то искусственным, выгодным власти. Понятно, что русские традиции пострадали больше всего, потому что под этот механизм попали первыми. Республикам повезло больше, наверное, потому что они были дальше от «эпицентра». Но мы очень рады тому, что сейчас с русской традицией дело обстоит гораздо лучше, чем лет 30 назад. И такие коллективы как наш этому улучшению всячески способствуют.

– В чём актуальность традиционных песен и музыки для России, для Азербайджана?

Л.И.: Актуальность традиционных песен велика для любого народа. Свои корни важно знать. Кто ты, откуда, чем жил твой народ столетия до тебя. Коренная, традиционная культура – это сила любого этноса. Человек без корней – высохшее дерево. На наших концертах некоторые люди плачут, независимо от пола. Потом подходят, благодарят. Говорят: «Вы что-то пробудили во мне, какую-то память. Я теперь уже другой человек. Мне хочется стать лучше». Вот такие примеры. И это делает нас счастливыми. Это значит, что мы всё делаем правильно.

– Основные темы вашего первого альбома, «Зелёная улица», универсальны для любой культуры: любовь и нелюбовь, свадьба, семья. Ярко звучат темы взросления, примирения, милосердия, гостеприимства, открытости другим культурам. Как сложилась эта концепция?

Л.И.: Концепция сложилась сама собой. Мы просто выбрали те песни, которые хотели видеть в альбоме, и они как-то сами образовали такую семейно-культурную картину. Ведь прадедушки и прабабушки пели эти песни в будни и праздники, они сопровождали их всю жизнь. Собственно, в этих песнях и есть сама жизнь.

М.К.: Наша задача состояла в красивой музыкальной огранке этих «жемчужин», а затем мы выбрали правильный порядок композиций. Дальше велась большая работа: писались пресс-релизы, дизайнер работала над оформлением обложки диска, мы готовились к концерту-премьере. Словом, уже прорабатывали эту проявившуюся концепцию.

– Верно ли, что ваш первый альбом задуман как диптих? Когда вы порадуете поклонников новым альбомом? На чём будет построена его концепция?

Л.И.: Мы планируем записать, а, если успеем, и выпустить следующий альбом уже в этом году. Выпуск альбома – это огромная работа. «Зелёную улицу» мы записали за две недели, но на записи дело не заканчивается. Дальше идёт сведение звука, мастеринг, дизайн, работа с прессой, размещение музыки на электронных витринах и многое другое. Море работы! Да, будущий альбом станет второй частью диптиха. Секретов мы пока выдавать не станем, но можем сказать одно: будет ещё лучше!

– Вы ведёте активную концертную деятельность, много гастролируете – не планируете ли в перспективе концерты в Азербайджане?

Л.И.: Пока только мечтаем. Если нам поступят приглашения из Азербайджана – мы с удовольствием поедем!

– Какие творческие планы у вас на 2019 год?

Л.И.: Планов очень много. Во-первых – расширять географию концертов. Во-вторых – студийная работа: записать вышеупомянутый альбом, снять клип, выпустить пару синглов. Один сингл, кстати, уже почти готов. Будем вводить в репертуар новые песни, выступать на радио и телевидении. А из самых ближайших планов – весенний концерт в Москве, который состоится 23 марта в Оранжерее Аптекарского Огорода. Это очень необычное и красивое пространство: там растут пальмы, лианы, магнолии, цветы. И посреди этого великолепия – музыка «Якруны»! Обязательно приходите, вам понравится!

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