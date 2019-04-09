Бакинский машиностроительный завод отмечает 10-летие: формула успеха Зии Самедова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане созданы все условия для развития бизнеса, о чем свидетельствуют принятые законы, проводимые реформы, реализация государственных программ и различных проектов, плодотворное сотрудничество между частным и государственным сектором, выход продукции на зарубежный рынок. Множество предприятий вносит значимый вклад в развитие экономики страны. Одним из них является ЗАО «Бакинский машиностроительный завод» (Bakı maşınqayırma zavodu), который в этом году отмечает 10-летний юбилей. Председатель Наблюдательного Совета ЗАО «Бакинский машиностроительный завод» Зия Самедов рассказал Trend об истории и деятельности предприятия, поделился дальнейшими планами.

- Зия муаллим, поздравляем вас с юбилейной датой. Расскажите об истории создания и деятельности завода.

- Спасибо за поздравление. Завод был создан в 2009 году моим отцом Нураддином Самедовым, который в свое время работал на различных должностях заводов ОАО «Азнефткимьямаш». За эти годы тяжелым и честным трудом он вывел завод на высокий уровень. Главный аспект деятельности заключен в производстве оборудования для нефте-газовых месторождений и их ремонта – это различные замки к бурильным трубам, муфты и переводники к бурильным, обсадным и насосно-компрессорным трубопроводным колоннам, мембраны, опорные траверсы и сальники, зубчатые колеса и планшайбы, винты и шатуны, различное механическое оборудование, запчасти и т.д. Если в первые годы мы выпускали около ста наименований продукции, то ныне около трехсот. Вся продукция сертифицирована и выпускается по международным стандартам. У нас налажено плодотворное сотрудничество с ПО «Азнефть» крупнейшей Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ОАО «Азерсу», ОАО ОАО «Дашкесан филизсафлашдырма», Министерством транспорта, трестом «Комплекс газма ишляри», различными компаниями и т.д. За эти годы мы неоднократно участвовали в тендерах и на основе договоров производили и поставляли качественную продукцию. Наш главный принцип «Только качественная продукция» и ежегодное увеличение объема производства для различных предприятий и компаний является главным фактором нашего успеха. Я возглавил завод девять месяцев назад и за этот период провел ряд реформ для повышения эффективности производства, в том числе и в кадровой политике. Сегодня на предприятии на постоянной основе работают более пятидесяти сотрудников, большинство из которых это беженцы и вынужденные переселенцы. С увеличением производства привлекаем дополнительную рабочую силу. Одной из главных задач также является соблюдение техники безопасности на рабочем месте, вовремя выдается заработная плата, все рабочие и сотрудники застрахованы, стараемся уделять им постоянные заботу и внимание.

- А где Вы до этого работали? Не трудно было возглавить такой большой завод?

- Являюсь выпускником юридического факультета Бакинского государственного университета. С 1998 года работал в Генеральной прокуратуре Азербайджана, был главным инспектором специального отдела ГПА, затем в отделе кадров Министерства юстиции Азербайджана. А с 2004 года до недавнего времени работал в Аппарате Милли Меджлиса, где прошел путь от советника до главного советника в отделе административно-военного законодательства. Бесспорно, мне как юристу в первое время было очень тяжело, неимоверно трудно, пришлось перестраиваться, осваивать новое для себя поле деятельности. После смерти отца стоял вопрос о дальнейшей судьбе предприятия. По семейному совету решил продолжить деятельность в этой сфере. Как видите, справляюсь (смеется). Более того, мы планируем расширять производственную базу и увеличивать мощности, применяя самые передовые технологии и закупая современное высокотехнологическое программное оборудование из Китая и Турции, при этом сохраняя рабочие места.

- Роль предпринимательства в экономике трудно переоценить, и это является национальным приоритетом. Именно благодаря успешному ведению бизнеса идут поступления в государственную казну, что, в свою очередь, отражается на развитии страны и увеличении благосостояния населения.

- В свое время общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основу для формирования предпринимательской деятельности, выдвинул перед государственными органами, их руководством требование содействовать ее развитию, были созданы все условия для развития свободного бизнеса в стране, внесены изменения в законодательные акты, ликвидировано большинство лицензий, мешающих деятельности предпринимательства, приняты государственные программы. Этот курс успешно продолжает Президент Азербайджана Ильхам Алиев, наша экономика развивается, страна процветает. Сегодня в Азербайджане начался новый этап в развитии предпринимательства, которое превратилось в движущую силу экономики. Пресечение случаев злоупотребления, вмешательства в предпринимательскую деятельность, обеспечение прозрачности, подписанные главой государства указы для упрощения административных процедур в таможенной сфере, областях лицензирования, поощрения инвестиций, финансовой и материально-технической поддержки, можно расценить как важные шаги, предпринятые для развития предпринимательства. Кроме того, в Азербайджане учрежден День предпринимателей, который отмечается 25 апреля. Я искренне благодарен Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за проявленное им внимание к проблемам бизнеса, за проводимые реформы, результаты которых мы ощущаем в своей деятельности. В частности, государство ослабило регулирующие функции над частным бизнесом. Облегчен налоговый режим, что позволило нам оставаться открытыми и честными налогоплательщиками. Упрощена система оплаты таможенных налогов через государственный портал, введено онлайн-оформление грузовых таможенных деклараций, очень помогает в работе активизация мобильных услуг Asan Imza.

- Успех на внутреннем рынке собираетесь повторить и на внешнем?

- Бесспорно! В данное время идет активная деятельность по выходу на рынки России и Казахстана. В частности, проводятся переговоры с крупной российской компанией «Татнефть» по поставкам им нашей продукции в области нефтяной промышленности. Очень важно, чтобы производственные мощности и продукция, не только нашего завода, но и других предприятий, выходили на большой экспортный уровень – это приведет не только к налаживанию международного сотрудничества, но и к привлечению в страну валюты, открытию новых рабочих мест. Мы хотим, чтобы Бакинский машиностроительный завод достойно представлял страну на зарубежных рынках, для этого у нас есть большое желание, возможности, умение и опыт.

- У каждого бизнесмена есть своя формула успеха - в чем заключена ваша?

- Честность, точность и качество! Стать успешным бизнесменом мечтают многие. Однако сделать это бывает трудно по многим причинам. Одним не хватает терпения и настойчивости в продвижении собственных дел, другие не имеют четкого плана действий. Если вы хотите преуспеть в бизнесе, вы должны быть готовы ко многим трудностям. Бизнес не может быть успешным, если вы начинаете его, не изучив свою целевую аудиторию, рынок. Надо идти планомерно, четко, продуманно и грамотно к поставленной цели. Очень важно научиться общаться и работать с людьми. Это поможет в управлении своим коллективом, в переговорах с партнерами по бизнесу, а также во взаимодействиях с клиентами. Всегда профессионально оценивайте состояние своих дел. Лично следите за прогрессом своего бизнеса, всегда ищите способы усовершенствования процесса работы.

В этом году исполняется 10 лет Бакинскому машиностроительному заводу, а еще через десять хотел бы видеть наше предприятие более современным, одним из передовых, успешно действующим на внутреннем и внешнем рынках, прославляя Азербайджан.

(Автор: Вугар Иманов)

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