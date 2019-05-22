Русские красавицы-барабанщицы: Азербайджанцы – очень приятные и открытые люди (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Международные мероприятия в Азербайджане традиционно собирают много участников и гостей из России. Недавно в их числе побывала и шоу-группа барабанщиц «Малая Охта» из Санкт-Петербурга. В Баку девушки зажигательно выступили в фан-зоне Гран-при Азербайджана – одного из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», который уже не первый год проводится на городской трассе в Баку. Несколько дней на бакинском Приморском бульваре зрители рукоплескали стильным хореографическим номерам и энергичным барабанным ритмам «Малой Охты». В разговоре с журналистом межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева участница коллектива Дарья Климанова выразила общее мнение артисток о празднике в Баку, признавшись в любви к Баку.

– Гран-При Азербайджана Формулы-1 прошло в Баку очень масштабно – в развлекательной программе участвовали множество звёзд, в том числе и ваш коллектив. Как шоу-группа из Санкт-Петербурга оказалась участником праздника в Азербайджане?

– Организаторы нашли нас в инстаграме. У нашей группы есть свой аккаунт, где мы стараемся подробно рассказывать о том, чем занимаемся, и не забываем про хэштеги.

– Вы часто выступаете на торжественных мероприятиях – что вы думаете об организации этого спортивного праздника в Баку?

– По опыту можем сказать, что организация – очень важная часть мероприятия, которая помогает сконцентрироваться на самом выступлении, не переживая об остальном. И в Баку она была на высшем уровне! Нас встречали, провожали, отвозили, окружали вниманием и заботой, за что мы очень благодарны.

– В вашем репертуаре множество костюмированных музыкальных дефиле, номеров в разных стилях. Какие из них вы выбрали для показа зрителям в Баку?

– Для Формулы-1 в Баку мы постарались подобрать наиболее динамичные и музыкальные номера: барабанный бой сопровождался танцами и популярной музыкой. А финальный номер был создан специально для этого мероприятия: флаги в фирменных цветах гонки и музыка, хорошо знакомая посетителям фан-зоны.

– Как публика Баку реагировала на ваши выступления? Как вам кажется, ваши заводные номера и энергичные ритмы близки темпераменту азербайджанцев?

– Публика встречала нас очень тепло. Во время выступлений вокруг собиралась толпа и, судя по аплодисментам, происходящее им нравилось. По окончании выступлений было очень много желающих сфотографироваться. Азербайджанцы – очень приятные и открытые люди.

– А что-то из азербайджанских зажигательных ритмов и яркой национальной культуры вас вдохновило? Быть может, что-то отразится и в ваших будущих выступлениях?

– Мы были под большим впечатлением от зажигательной лезгинки! Номер с кинжалами и, конечно, лезгинка с барабанами – это было что-то новенькое. Надеемся, в наших будущих выступлениях отразится их харизма.

– Вы провели в Баку несколько дней – что вам удалось увидеть из красот города, что больше всего понравилось?

– Баку произвел на нас незабываемое впечатление: торжественные центральные проспекты, уютные дворики, таинственный старый город, огни и движение вечерних улиц. Баку такой разный! Мы были в восторге от смотровой площадки в горном парке и от старого города, который нам посчастливилось обойти не раз.

– Попробовали ли вы местную кухню, познакомились ли с какими-нибудь интересными людьми?

– В одном замечательном ресторане мы отведали местный плов. Даже если раньше ты не особо жаловал это блюдо, в Азербайджане мнение о плове в корне меняется. Так вкусно и необычно! Люди, которых мы встречали на своем пути, были доброжелательными и открытыми. Порадовало, что они хорошо знают родной город и его историю.

– На страницах вашего коллектива в социальных сетях об Азербайджане и азербайджанцах только самые тёплые слова. В чём для вас проявилась близость наших стран? Вы чувствовали себя комфортно в Баку?

– Близость стран в первую очередь в людях, открытых и готовых помочь, подсказать. И в незабываемом азербайджанском гостеприимстве. А еще Баку местами напоминал наш Санкт-Петербург, только с восточным колоритом.

– Гонки «Формулы-1» будут проводиться в Азербайджане и на будущий год. Примите ли вы приглашение приехать в Баку со своими выступлениями ещё раз?

– С огромным удовольствием!

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