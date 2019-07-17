Валех Гафаров – единственный азербайджанец-футбольный тренер в Швеции: интервью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в отпуск приехал Валех Гафаров - азербайджанский футболист, который подавал большие надежды, но тяжелая травма помешала ему продолжить карьеру. 16 лет назад он переехал в Швецию, где стал тренером детских и юношеских команд, и воспитанные им за эти годы юные спортсмены, сегодня играют в профессиональных клубах Европы и привлекаются в национальные сборные страны. В интервью Trend Life тренер юношеской команды "Эребру", 43-летний Валех Гафаров - Энгвист рассказал о своей жизни, работе в Швеции и желании создать своеобразный футбольный мост между нашими странами. Кстати, Валех – в данное время единственный азербайджанский тренер в Швеции.

- С возвращением на родину. Расскажите о городе, где вы живете, чем он примечателен.

- Эребру – небольшой и очень уютный город, который расположен в самом сердце Швеции, в провинции Нерке, на побережье озера Ельмарен. Более 7 веков назад будущий город был центром пересечения путей паломников из юго-восточной провинции Эстергётланд в Норвегию. На этом месте был брод через реку, на котором возвели мост "Эребрун" – отсюда и пошло название города. Большую лепту в архитектуру внесли немецкие купцы, поэтому город по планировке напоминает большинство городов Германии. Он очень тихий и уютный, с красивыми старинными домами, прекрасными парками и ресторанами. Среди достопримечательностей – очень популярные в Швеции и среди туристов Замок Эребру и романо-готическая церковь святого Николая XIII века, водонапорная башня Vattentornet Svampen высотой 58 метров, Музей под открытым небом Wadkoping Open Air Museum и другие. В городе есть футбольный клуб "Эребру", который играет в высшей лиге чемпионата Швеции.

- Как появилась любовь к футболу?

- Еще в советские времена азербайджанский футбол славился техничными футболистами и я был одним из тех, кто прошел эту школу. Я родился в Баку и, как многие дети, был влюблен в футбол. Я был самый младший в семье, где еще два брата и сестра, причем Салех – мой брат-близнец, а Васиф - старший. Нас трое братьев и все занимались футболом. Причем, все мы левши. Наша квартира располагалась неподалеку от базы "Нефтчи" - нашего кумира, матчи которого все ждали с огромным интересом. Среди наших соседей были такие футболисты как Яшар Бабаев и Фазиль Аббасов. В шестилетнем возрасте меня с Салехом мой отец Вагиф и дядя Паша ответили в Республиканскую специализированную школу Олимпийского резерва, возглавляемую легендарным Казбеком Туаевым. Можно сказать, что до безумия любил футбол, не мог жить без мяча. Дом, школа, улица – все было для меня одной большой футбольной площадкой. Даже бабушка делала мне мячики из чулок и давала играть. Очень любил играть в техничный футбол. В детстве во дворе не только играли в футбол, но и показывали свое умение в "чиледи", т.е. кто больше начеканит мячом. Однажды, я настолько увлекся, что на спор сделал 10111 касаний! В Махачкале на турнире памяти Саманты Смит, после финальной игры устроили соревнование по чеканке. Лучший показатель был 600 касаний. Я был последним, и когда выдал результат далеко за тысячу, товарищи по команде остановили меня – победа уже была за мной (смеется).

В 16 лет началась моя профессиональная карьера, стал играть в команде "Азернефтьяг", где главным тренером был Казбек Туаев, который очень хорошо знал мои способности. В 1989 году главный тренер Боюкага Аббасов пригласил меня в сборную Азербайджана U-14. Через год, под руководством Агасалима Мирджавадова, сыграл в составе сборной на чемпионате СССР. Затем стал капитаном сборной U-15. Меня заметили, и в 1991 году я был приглашен в сборную СССР, где играли будущие звезды - Андрей Шевченко, Сергей Ребров и другие. Но Союз распался, и я был приглашен Сабиром Алиевым в юношескую сборную Азербайджана, а следом Вагифом Садыховым – в олимпийскую. В 17 лет я был принят в "Нефтчи", где наставником стал Вагиф Садыхов, и где прошли лучшие годы моей карьеры. В команде играли такие футболисты как Аскер Абдуллаев, Яшар Вахабзаде, Эльхан Гасанов, Самир Алекперов, Видади Рзаев. Но моим кумиром всегда был Игорь Пономарев и еще Самир Алекперов, который был для меня старшим братом, как в футболе, так и по жизни. Очень уважал Назима Сулейманова. Играть с футболистами, которые являлись кумирами моего детства, было, как сладкий сон. Но трудно 17-18-летнему пареньку играть в составе, где много опытных футболистов. Выходил на поле нечасто, поэтому перебрался сначала в "Иншаатчы", затем в "Фарид", где играл под руководством Руслана Абдуллаева и Вагифа Садыхова, а также в СКА. За олимпийскую и молодежную сборную провел немало встреч, получил приглашения выступать за турецкие и латвийские клубы. К сожалению, травмы постоянно преследовали меня. Однажды, получил очень серьезную травму, год не играл, и в 22 года, по настоянию врачей, пришлось завершить карьеру в большом футболе. Иначе стал бы инвалидом. Было очень больно и обидно!

- А как оказались в Швеции?

- Я продолжил играть в футзале, выступал на чемпионате, а также защищал цвета донецкого "Упраслава", был приглашен в национальную сборную. Но травмы и здесь не позволяли играть в полную силу. Однако, были варианты продолжить карьеру за рубежом - в Италии, Германии, Украине, других странах. В 2003 году решил выбрать Швецию и стал играть в "Нордмарксе", которая выступала в зональном первенстве, и на протяжении 11 лет не могла перебраться дивизионом выше. Провел девять матчей, одержав восемь побед, и сыграв одну игру вничью. В результате, мы стали победителями зонального первенства, а я был избран лучшим игроком зоны. За "Нордмаркс" выступал два года, но из-за травмы пришлось расстаться с игрой. Некоторое время прожил в Стокгольме, затем пригласили в "Эребру", где стал тренировать 14-15-летних мальчишек. Некоторое время даже занимался с командой девочек. Кстати, в Швеции женский футбол очень популярен. Сейчас, наряду с тренерской деятельностью, работаю в одной компании. Живу с семьей, двумя сыновьями и дочерью, которым, соответственно, 11, 10 и 8 лет. Каждый год приезжаю в Баку, чтобы навестить близких и родных. Да, как бы там прекрасно не было, родина все равно притягивает.

- В Азербайджане очень многое делается для развития футбола, но, к сожалению, результаты национальных сборных очень слабые. Стоит актуальность вопроса развития детско-юношеского футбола. Как могли бы сравнить со Швецией, хоть это и не футбольная страна, но ее игроки выступают в лучших клубах Европы, и сборная на высоком уровне. А в Азербайджане многие живут футболом, но результаты так и не улучшаются. В чем причина?

- Действительно, в Азербайджане сегодня имеется вся необходимая инфраструктура, для футболистов, в том числе и в детско-юношеской категории, созданы все условия, они всем обеспечены, есть хорошие специалисты – только выходи, тренируйся, играй и выигрывай. Поверьте мне – я это говорю искренне. Сам удивляюсь, почему нет успехов?! Ведь это не то, что в наше время, когда приходилось играть на ужасных полях, на асфальте, не хватало элементарного инвентаря... но мы вкладывали всю душу.

Весь детско-юношеский футбол строится на массовости, ведь именно в различных детских соревнованиях и дворовых клубах дети приобщаются к этому виду спорта и в дальнейшем переходят на более профессиональный уровень. Например, в Швеции предпочтение отдается атлетическому и скоростному футболу, но у них хромает техника. Шведы поражают меня своими физическими данными. Представьте, здесь мальчишки 14-15 лет достигают роста 190-195 см. Конечно, детский футбол также намного опережает наш, при каждой клубной академии по 7-8 полей различного размера, юные футболисты постоянно участвуют в международных турнирах. Но, я думаю, что главная проблема азербайджанского футбола, прежде всего, заложена в психологии и непрофессиональном отношении подрастающего поколения к самому себе, дисциплине, трудолюбии, повышении образования. Конечно, нужны и хорошие детские тренера. Например, в Швеции, чтобы получить категорию "B", надо этого добиваться два года, посещать курсы, сдавать экзамены, работать. И главное - надо менять систему. Реформирование системы управления детско-юношеским футболом должно обеспечить рост количества занимающихся детей, развитие материально-технической базы футбольных школ, улучшение имиджа соревнований в детско-юношеском футболе, увеличение количества юных футболистов, подготовленных для профессиональных футбольных клубов и национальных сборных команд.

Есть разница между детским и взрослым футболом. Например, мои команды неоднократно занимали призовые места, но это не главное. В европейском детском футболе вообще не думают о результате. Главное – подготовить детей ко взрослому футболу. А в Азербайджане система детского футбола такая же, как и в большом. Все требуют результатов, и это плохо влияет на психологию детей. В Швеции, даже если дети проигрывают, но никто не выговаривает им за это. Потому, что главное подготовить их, а не добиваться победы во что бы то ни стало. Конечно, мы мотивируем детей, но ни в коем случае нельзя на них давить, кричать, необходимо быть терпеливыми, действовать без лишних эмоций, не подвергать их стрессу. Тренер должен быть авторитетом в их глазах, как на поле, так и в быту. У нас часто бывает, что родители звонят мне и просят дать наставление их детям. И они слушаются! И еще, в Азербайджане выделяют нескольких ребят, остальным шансов не дается. За рубежом играть дают всем. Может, один сейчас сидит на замене, а завтра он уже звезда.

Очень важно, чтобы ребята стремились играть за рубежом, где намного больше шансов достигнуть большего, увидеть, каков уровень футбола и профессионализма, наконец, пойти по пути успеха. И в этом я хочу помочь азербайджанским талантам – это моя мечта. Переход в скандинавский чемпионат может стать прекрасным трамплином для футболистов. Конечно, есть и свои трудности. Как минимум, без одного из родителей не разрешают жить. Но для будущего можно и потерпеть. В Европе все по-другому: и скорости, и темп, и манера игры. Там чисто профессиональная обстановка. Я могу свой опыт передать и в Азербайджане, потому что знаю, как думают европейцы, как правильно организовать эффективный процесс. Я очень переживаю за наш футбол и его будущее! В Азербайджане необходимо создать свою систему, соединив нашу технику с их физической выносливостью и скоростями.

- С соотечественниками поддерживаете отношения в Швеции?

- В основном, азербайджанцы живут в Стокгольме, и мы, конечно же, встречаемся, отмечаем вместе национальные праздники. К нам приезжали с концертами Зульфия Ханбабаева, Эйюб Ягубов и другие. В этой стране мы всегда стараемся пропагандировать свою родину, культуру и традиции. В Швеции, кроме меня проживают еще трое бывших футболистов, некогда выступавших на чемпионате Азербайджана – Ялчын Багиров, Тогрул Абдулрахманов и Рустам Манафов. Кстати, я там заприметил одного 14-летнего вратаря и 15-летнего защитника, родители которых из Азербайджана. Из них могут вырасти очень хорошие футболисты.

- А ваших детей не тянет в футбол?

- Дети увлекаются футболом, баскетболом и борьбой - в Швеции дети занимаются сразу в нескольких спортивных секциях, и уже потом сами делают выбор. У мальчиков большой интерес к футболу, но, время покажет…

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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